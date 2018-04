Márquez reconoce que estaba "extra motivado para esta carrera"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) claro vencedor del Gran Premio de Austin de MotoGP, que gana por sexta vez consecutiva, no negó que salía "extra motivado en esta carrera", además de confirmar que notó "una presión extra durante todo el fin de semana".

Sin embargo, Marc Márquez señaló que "eso me gusta y me hace estar más concentrado, incluso el equipo también lo percibía y hemos trabajado muy bien durante todo el fin de semana y después de lo de ayer tenía clara la estrategia".

"No es mi estilo ni lo que más me gusta, porque siempre espero un poco y ataco al final, pero sentí que tenía que atacar desde el principio" aseguró el piloto de Repsol, quien a pesar de su superioridad dijo que "no te aburres nunca pilotando, pero ha sido muy difícil mantener la concentración en las últimas cuatro vueltas".

Y recordó que "no siempre tienes la posibilidad de hacer este tipo de carreras y, honestamente hablando, después de lo de Argentina quería una carrera tranquila para mí. Quizá en la siguiente toque pelear con la misma intensidad".

Una vez más algunos sectores del público le silbaron en el podio a pesar de la victoria pero Marc Márquez lo zanjó rápido y conciso que si bien "no es lo que gusta en el motociclismo, pero que sigan haciendo ruido, que nosotros intentaremos seguir cabalgando".

En cuanto a un posible rifirrafe con Rossi en la pista el piloto de Repsol Honda no quiso ni entrar al asegurar que "lo importante es que estoy en el podio y ganando la carrera, lo que más me importaba era salir bien y liderar lo antes posible, así que estoy contento".

Al hablar de su posición en el campeonato y del liderato de su rival Andrea Dovizioso, Márquez fue sincero al asegurar que "Dovi, sin hacer ruido, está líder y eso que el año pasado estaba mucho más lejos después de esta carrera, así que será uno de los claros favoritos para el título".

Además, señaló que "este es un circuito que le cuesta y lo ha salvado, como en Argentina y se ve que la experiencia es una de sus mayores virtudes, y su constancia, pero después de tener un cero en las tres primeras carreras estoy con él".

Y sobre sus celebraciones al final, Márquez explicó sobre la bandera estadounidense con el dorsal del fallecido Nicky Hayden que "ésta era la primera carrera en América después de su muerte y fue un piloto muy importante para este país, el último campeón que tuvieron y también importante para Honda y, sobre todo, amigo mío".

"Tuve la oportunidad de compartir taller con él y eso no me lo quita nadie", recordó Márquez, quien comentó que el resto de gestos fueron "de calma", pues adujo que "ese no lo voy a negar, es más claro que el agua", mientras que del otro explicó que estuvo en "una escuela con Unicef en Brasil, ayudando a niños con pocos recursos para ir a la escuela, y para ellos era un signo especial llevarnos las manos a la frente. No sé bien por qué, porque me hablaban en brasileño, pero les prometí que se lo haría".