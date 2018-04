Márquez llega a su feudo "señalado" por su acérrimo rival Rossi

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega al que es su feudo inexpugnable, el Circuito de Las Américas (Cota), en donde ha ganado siempre desde la llegada del trazado al campeonato del mundo de MotoGP y lo hace "señalado" por quien es su acérrimo rival, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

La "alocada" carrera de Márquez en el Gran Premio de Argentina disputado en Termas de Río Hondo ha traído aparejada una marea constante de voces críticas y en cierta medida a favor del comportamiento del vigente campeón del mundo, quien ya ha señalado en más de una ocasión que ese es su "ADN" y que no va a cambiarlo por nada.

Con tan solo dos carreras disputadas de la presente temporada 2018, la organización del campeonato tiene la necesidad, casi la obligación, de "apagar" de la manera que sea el "incendio" que se produjo en Termas de Río Hondo para evitar que la temporada se convierta en un auténtico calvario para todos fuera de lo estrictamente deportivo.

Y es que en lo que se refiere a la competición pura y dura, llegar al Gran Premio de Austin es llegar al gran premio de Marc Márquez, que ha ganado todo lo que se ha disputado allí, tanto en entrenamientos como en carrera desde que se instaurase la prueba americana en 2013.

El piloto de Repsol Honda es el auténtico referente en el circuito tejano y sobre él se deberán centrar las miradas de quienes le quieran batir, por muy loco que haya comenzado un Mundial que en la tabla de puntos encabeza el británico Cal Crutchlow, un piloto de equipo independiente al manillar de una Honda "casi" oficial.

No deja de ser un mérito para el ácido piloto británico, muy dado a las críticas constantes y que en Argentina se quejó y "vetó" para sucesivas ocasiones, a los medios de comunicación que no ensalzaron y acudieron a las explicaciones por su victoria, aunque lo normal es que ese liderato que ahora ostenta no dure demasiado en sus manos.

La segunda carrera por el continente americano debe tener y tendrá a Marc Márquez como principal referente en MotoGP y si bien su compañero de equipo Dani Pedrosa tendría que ser el segundo en la lista preferente, la lesión y posterior intervención quirúrgica en una mano tras el accidente en el que se vio involucrado por culpa del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), condicionará mucho su rendimiento.

Tras la dudas iniciales, Pedrosa finalmente participará en el Gran Premio de este fin de semana. "Vale la pena hacer el viaje e intentarlo", declaró el piloto quien reconoció que hasta que se suba a la moto no podrá "valorar en qué condiciones" se encuentra.

La evolución de la Honda durante todo el invierno coloca a Cal Crutchlow en una posición inmejorable para optar siempre al podio durante la presente campaña, aunque para ello deberá pelearse tanto con los pilotos oficiales de Ducati, el italiano Andrea Dovizioso y el español Jorge Lorenzo -quien ya ha dicho en más de una ocasión que intentará luchar por el podio en Austin-, como con los de Yamaha, el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi.

Ellos vuelven a ser una carrera más, quienes tienen opciones para destacar, aunque no se puede descartar al francés Johann Zarco, la piedra diferencial de la categoría en la presente temporada, pues siempre está en boca de todos, ni al australiano Jack Miller y el italiano Danilo Petrucci en lo que a pilotos de equipos independientes se refiere.

Merece un capítulo aparte el español Alex Rins, piloto oficial de Suzuki, que en Argentina acabó tercero al manillar de la GSX RR, su primer podio en MotoGP y, aunque lo logró en unas condiciones extremas como fueron las que afrontaron todos los pilotos en Termas de Río Hondo, ya en Catar dejó muy buenas sensaciones en su remontada hacia las posiciones de cabeza antes de sufrir una caída que le dejó "en blanco" en la tabla de puntos.

Como Alex Rins, también tiene muchas posibilidades de destacar Esteve "Tito" Rabat, que carrera tras carrera demuestra que el cambio de Honda a Ducati le ha sentado muy bien y la séptima posición en Argentina es una clara muestra de ello, mientras que de Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) se esperaba mucho y todavía no termina de adaptarse a su nueva moto.

Los hermanos Espargaró no han tenido el inicio de temporada que de ellos se esperaba y por uno u otro motivo Aleix, piloto oficial de Aprilia, no ha conseguido un solo punto, en tanto que su hermano Pol colocó la KTM en la undécima plaza en Termas de Río Hondo.

Por Juan Antonio Lladós