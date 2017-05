Márquez: "Ya gané en 2014 y no se puede descartar nada el jueves"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció que el circuito de Jerez le va "muy a bien a la Yamaha, que ya de por sí es una moto muy compacta, una moto que tiene muy buena base y Rosssi, por alguna razón va bien, pero lo intentaremos ya que en 2014 gané y por qué no este año. No se puede descartar nada un jueves".

"Al final en Austin gané y fui rápido el fin de semana, pero no me encontraba ciento por ciento a gusto; por alguna razón no me encuentro a gusto pero voy rápido así que bienvenido sea este problema, pero al final hay muchos puntos en los que puedo mejorar y por eso es un fin de semana importante para ver cómo va la moto y sobre todo por el test que tenemos el lunes", explicó Márquez.

"Serán unos entrenamientos en los que tenemos que descartar muchas cosas que durante los fines de semana de gran premio no se puede, pero primero tenemos una carrera por delante en un circuito fabuloso, delante de la afición y veremos si podemos sacar un poquito más y estamos luchando por el podio", recalcó el piloto de Repsol Honda.

La posibilidad de lluvia es algo que no gusta demasiado a Marc Márquez puesto que "cuantas menos sesiones de entrenamiento haya de lluvia con el domingo seco, mucho mejor ya que podemos trabajar con la moto y descartar cosas", indicó.

"Cuando llegamos a un circuito el viernes estamos lejos, el sábado un poco más cerca y el domingo todavía un poco más cerca, pero sí, si llueve lo hace para todos, no es excusa, pero tenemos que trabajar más el sábado", resaltó Márquez.

En cuanto a la victoria el pasado año en Jerez de Valentino Rossi y el liderato en la provisional del mundial, Marc Márquez comentó que "no nos pilló de sorpresa pues todo el fin de semana fue rápido y ahora no me pillaría por sorpresa porque llega líder del campeonato y esto quiere decir que tiene nivel".

"Tiene nivel para ser el mejor de entrenamientos y para hacer una buena carrera y ha dicho que es uno de sus circuitos favoritos, aquí siempre ha ido rápido, así que veremos, intentaremos estar a su nivel o mejor para intentar quedar delante de él, para intentar recortar puntos, pero si no puede ser como el año pasado se tiene que saber entender y acabar en el podio", señaló el líder del equipo Repsol Honda.