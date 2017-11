Jorge Martín: Ha sido bonito ganar mi primera carrera y me he quitado un peso

El piloto español Jorge Martín (Del Conca Gresini), ganador del GP de la Comunidad Valenciana de Moto3, señaló en rueda de prensa que obtener su primera victoria en un Gran Premio le ha supuesto quitarse un peso de encima y añadió que ha sido bonito conseguirla en su carrera número 50.

"No me obsesionaba ganar mi primera carrera pero era mi carrera 50 y ha sido bonito conseguirlo así. Me he quitado un peso de encima y por fin la he logrado tras varios podios y poles. Ha sido increíble y qué mejor manera de cerrar el 2017", apuntó.

"He trabajado muy fuerte durante todo el fin de semana y en la carrera, cuando he conseguido dos segundo de ventaja, he tirado muy fuerte y veía como cada vuelta les metía dos o tres centésimas. Estoy muy feliz por todo el equipo y por mi familia", ha apuntado el piloto madrileño.

Martín reconoció que su forma de trabajar y el cambio en los resultados llegó en Australia. "Empezamos a trabajar con gomas más usadas. Cada uno tiene una forma de ganar y creo que hemos encontrado la mía", explicó.

Por último, se congratuló del 'triplete' español en esta última carrera con tres pilotos formados en la Cuna de Campeones. "Corremos juntos desde los 8 o 9 años y estar los tres en el podio ha sido increíble".

Por su parte, Marcos Ramírez que acabó tercero en Cheste, consiguiendo el segundo podio de la temporada, afirmó que "ha sido un gran resultado para acabar la temporada", en un primer año que calificó de "aprendizaje".