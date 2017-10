Joel González: "El bronce en el Grand Prix de Londres es una motivación muy grande"

El taekwondista Joel González, oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los de Río 2016, se retiró del pasado Mundial en Muju (Corea del Sur) por una fractura en el gemelo. Volvió a la competición el pasado fin de semana en el Grand Prix de Londres donde subió al tercer escalón del podio.

"Esta medalla es un golpe de aire muy fuerte, quedar tercero quiere decir que estamos otra vez ahí arriba", asegura en una entrevista a EFE en la nueva tienda de D's Damat en Madrid, marca de la que es embajador, y donde destaca su "motivación" e "ilusión" por seguir compitiendo y llegar a Tokio 2020.

Pregunta: Se lesionó en el Mundial de Muju. Ha aparecido en Londres y ha ganado la medalla de bronce. ¿Cómo se siente?

Respuesta: Estoy motivado. Llevaba un año complicado. Después de los Juegos solo tuve dos competiciones, bueno tres, una en Las Vegas y me lesioné con el gemelo, la otra más o menos me salió bien que fue la Copa Presidente y luego el Mundial me rompí el sóleo. Es duro porque era un momento importante y al final te vas sin nada.

Fue un momento complicado porque te planteas muchas cosas. Llegué a Río con la rodilla tocada, sigo un año más y me vuelvo a lesionar repetidas veces, por lo que esta medalla es un golpe de aire muy fuerte sobretodo porque es un campeonato muy importante, está entre los mejores del mundo y quedar tercero quiere decir que estamos otra vez ahí arriba y tenemos opciones otra vez a todo.

P: ¿Qué es lo que le motiva a seguir?

R: La ilusión de hacer taekwondo y lo bien que puedo llegar a pasarlo dentro de la pista. Estar junto a los números uno mundiales y poder llegar a plantarte delante de ellos, hacer un buen combate y ganarle en muchas ocasiones, es una experiencia y emociones que a mí ahora mismo no me lo puede dar nada fuera de ello.

Ahora es lo que me motiva, lo que me hace seguir para adelante y pensar otra vez en Tokio.

P: La rodilla, el sóleo. Con su historial de lesiones ¿Debe medir su participación en competiciones?

R: Ahora es lo que tenemos que hacer, regular mucho más, sabemos que al año hay cuatro Grand Prix, tres series y uno final, siempre hay un Campeonato del Mundo o de Europa, una Copa Presidente, es decir, mínimo ya tenemos seis competiciones al año, aparte de los Abiertos pero tenemos que regular mucho más.

Ya he estado hablando con la Federación, porque si lo más importante es llegar a Tokio, que es realmente el objetivo, hay que ser mas selectivos e ir exclusivamente a los campeonatos que realmente importan.

P: ¿Qué planes próximos tiene en mente?

R: El día 11 nos vamos a Croacia al Abierto Internacional, a principios de diciembre iremos al Grand Prix final, que después del Mundial, es lo que más puntúa para el ránking y ya el año que viene pues Copa Presidente, Campeonato de Europa y los cuatros Grand Prix. Pero a día de hoy lo más importante es poder estar más o menos bien en Croacia y en el Grand Prix final poder optar a medalla.

P: Pero su principal objetivo ahora ,¿cuál es?.

R: El Grand Prix final, ahora mismo es lo más importante. Estamos clasificados los 16 mejores del mundo y seria muy importante poder sacar una medalla.

P: Con un palmarés como el suyo, ¿sigue pesando más la presión o la ilusión?

R: Depende. Hay muchas veces, sobre todo, cuando compites en casa la presión es muy fuerte porque todo el mundo te quiere ver ganar. Pero la ilusión es un tema que he hablado muchas veces con mi familia, cuando deje de disfrutar de lo que hago, por ejemplo, en el Mundial llegó un momento que no estaba disfrutando, fue a raíz de la lesión. Salí a competir y no estaba a gusto, notaba que tenía algo roto, estaba incomodo compitiendo y dije que no quería volver a sentir esa sensación.

Después de Londres he vuelto a ver que tengo ilusión, tengo ganas, y he salido a cada combate riéndome, pasándomelo bien, disfrutando del momento y creo que es lo que busco. Quiero seguir así, la vida del deportista es corta, tengo 28 años y quiero exprimir estos 3 o 4 últimos años.

P: Sueña con Tokio 2020. ¿Sería el colofón final a su carrera?

R: Sé que va a ser muy complicado, quiero ir paso a paso. Aunque piense en Tokio estoy centrado en esta temporada pero sería un broche de oro para acabar mi carrera deportiva.

P: ¿Qué significaría conseguir una tercera medalla olímpica?

R: Eso sí que sería terminar de la mejor forma posible. Ahora mismo sería pensar demasiado en grande, con estar poco a poco otra vez arriba del todo en el ránking olímpico, estoy en el número seis, de esta forma ya estaría clasificado para Tokio pero seguir en esta forma sería lo importante y lo bonito. Después todo lo que venga, bienvenido será.

P: ¿Cómo está viendo la cantera del taekwondo español?

R: Fuerte, muy fuerte. Hay muchos países que están invirtiendo mucho dinero en cuanto a campeonatos y están llevando una gran preparación y subiendo a un gran nivel. Pero la cantera del taekwondo español siempre ha sido buena.

Hay años de altibajos pero este último Grand Prix hemos sacado tres medallas de bronce y creo que estamos fuertes, que son un equipo joven y poco a poco, a lo mejor este año no, pero dentro de tres o cuatros años nos van a dar muchas alegrías.

P: ¿Cómo está viviendo la situación de Cataluña?

R: Es una situación complicada, que no está haciendo ningún bien a nadie, sobre todo está haciendo mucho mal al pueblo. Están creando una división que antes no había, unos temas de conversación donde la gente acaba discutiendo, amigos de toda la vida que se están dejando de hablar por este tema.

Creo que lo que hay que hacer es que Cataluña entre en razón, que luche por lo que quiera a llegar a conseguir pero dentro de una legalidad coherente y sobre todo que no dañe más a la población. Están creando una división muy fuerte, el pueblo ya lo está notando y al final lo que nosotros queremos es vivir bien, llegar a fin de mes, tener un buen trabajo y eso es lo importante, y por lo que tendrían que luchar y no por lindes territoriales.