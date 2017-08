Gurús del gimnasio en Instagram, parte I: Ernest Dift

Alrededor de 250 millones de personas usan diariamente Instagram. La red social por excelencia de los influencers está viviendo su mejor momento con el auge de los Instagram Stories, pero si antes modelos, blogueras de moda y celebrities monopolizaban la plataforma, ahora estos dejan paso a deportistas, amantes del fitness, culturismo o powerlifting, para crear tendencia.

Entrenamientos diarios y una alimentación más saludable han adelantado por la derecha a una vida de postureo y lujo. En teinteresa.es hemos tenido la oportunidad de hablar con cinco gurús del gimnasio y la motivación deportiva, cuya constancia y disciplina ha conquistado ya miles de seguidores en Instagram. De hecho, es probable que los conozcas: Ernest Dift (@Ernestdift), Espe Workout (@espeworkout), Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Alli (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).





Ernest Dift

Ernest Dift (@Ernestdift) tiene una familia virtual de más de 200.000 personas. Sabe que “Instagram es el escaparate perfecto” y allí plasma su rutina diaria. Y, aunque no se considera un influencer, nos confiesa que es consciente de que “antes el role model (modelo a seguir) era el que salía por la televisión, y ahora; sin embargo, es el que está en Instagram”.

“Me abrí la cuenta como todo el mundo, aunque sí que es verdad que cuando empecé a centrarme en el fitness borré las fotos más personales y, a día de hoy, lo que empezó como algo personal es ahora mi labor”, comenta Ernest echando la vista unos años atrás.

✍🏽 El día de mañana solo te encontrarás en un camino: el que decidas hoy #visualiza #acomerseelmundoquenoengorda Una publicación compartida de MOTIVADOR FITNESS (@ernestdift) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 6:15 PDT

Pese a ser muy joven, este fitness boy lleva años entrenando y moldeando su cuerpo hasta obtener unos resultados para nada desdeñables. Eso sí, para Ernest “entrenar significa mucho más que muscular” y destaca que “el resultado físico es solo el reflejo de tus hábitos diarios”.

Ernest no nos habla de rutinas, sino de un “estilo de vida”, donde “es importante tener un poquito de educación nutricional y de entrenamiento”. “Ejercicio y nutrición son dos pilares que van de la mano, y hay que compaginarlos. Los dos son súper importantes, sobre todo para la salud”, explica el deportista, quien hace especial hincapié en la necesidad de enseñar a los niños en el colegio las pautas de una alimentación saludable.

No obstante, reconoce que “en cuanto a estética sí que la comida juega un papel más importante porque la grasa es lo que va a hacer que seas más o menos estético, es lo que va a hacer que tu cuerpo se vea más como es en su naturaleza o esencia de sus formas”. En este sentido, Ernest no duda en compartir sus hábitos alimenticios casi a diario en los Stories de Instagram.





✍🏽 Trabaja hasta que tus ídolos sean tus amigos, y haz que tus seguidores te sientan como un amigo. Esta es mi filosofía. 🇬🇧🇺🇸 ✍🏽 Work until your idols become your friends, and make your followers feel like you are friends. That's my philosophy. #acomerseelmundoquenoengorda Una publicación compartida de MOTIVADOR FITNESS (@ernestdift) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 11:38 PDT

En cuanto a los haters, Ernest nos revela que tiene y no son pocos, pero sabe que “no se puede gustar a todo el mundo, cada uno vive su vida y tiene diferentes mapas mentales, y si le gustas a todo el mundo es que algo está fallando”. Además, nos cuenta que “muchos haters han empezado en ‘modo hater’ y luego me han enviado mensajes diciéndome que al principio me prejuzgaban y ahora se han dado cuenta de que les gusta lo que hago, que soy buena gente… Así que ese papel es el que me gusta, en lugar de odiarles yo también a ellos, intentar que abran su mente y acabar gustándoles”.

También nos reconoce que existe cierta rivalidad entre los seguidores del culturismo contra los del fitness, por “la forma que tienen (los culturistas) de encerrarse a ver el mundo, por las dietas y los entrenamientos restrictivos que tienen que seguir”. Un ambiente que, pese a no ser manifiesto, se respira entre Instagramers de ambas disciplinas.

Lo que sí es evidente es el buen carácter de Ernest Dift, una persona cercana, positiva, con una envidiable voluntad de superación y un más que destacable don para la motivación. Sin restricciones, pero con disciplina, su pasión por el fitness resulta contagiosa y los valores que le mueven ya han seducido a miles de personas. Youtube e Instagram han sido sus plataformas de despegue, pero su viaje apenas acaba de empezar, y es que este joven fitboy de 24 años aún tiene mucho que aportar.









Proximamente en teinteresa.es Espe Workout (@espeworkout), Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Alli (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).