Gurús del gimnasio en Instagram, parte V: Carlos Demattey

Alrededor de 250 millones de personas usan diariamente Instagram. La red social por excelencia de los influencers está viviendo su mejor momento con el auge de los Instagram Stories, pero si antes modelos, blogueras de moda y celebrities monopolizaban la plataforma, ahora estos dejan paso a deportistas, amantes del fitness, culturismo o powerlifting, para crear tendencia.

Entrenamientos diarios y una alimentación más saludable han adelantado por la derecha a una vida de postureo y lujo. En teinteresa.es hemos tenido la oportunidad de hablar con cinco gurús del gimnasio y la motivación deportiva, cuya constancia y disciplina ha conquistado ya miles de seguidores en Instagram. De hecho, es probable que los conozcas: Carlos Demattey (@strongmantarrako), Ernest Dift (@Ernestdift), Espe Workout (@espeworkout), Bea Allo (@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).





Carlos Demattey

Carlos Demattey es uno de los powerlifters más famosos de España. 2 Arnold Classic en la categoría powerlifting, 14 campeonatos de España de PowerLifting, y una Liga Nacional de fuerza avalan el trabajo de este catalán que, después de conquistar YouTube, ha saltado a la toma de Instagram.

Más conocido como Tarrako, el apasionado de los deportes de fuerza nos confiesa que “era muy reticente, sobre todo por el tema de las historias de Instagram”. “Creo que hay mucho interés en ‘fisgonear’ en la vida de los demás e Instagram es una ventana a eso (…) pero realmente si quieres crecer la gente te lo pide”, explica a teinteresa.es.

Ahora, sin embargo, se mueve por Instagram como pez en el agua. Publica diariamente sus rutinas, los logros de sus clientes y, en definitiva, el estilo de vida de un “strongman y Powerlifter de la vieja escuela”, como él mismo se define, en Strongman Tarrako, su club deportivo. “Es una red social que funciona muy bien, en la que capto muchos clientes y en la que estoy muy a gusto”, admite.

Una publicación compartida de Carlos Demattey (@strongmantarrako) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 1:02 PDT

El powerlifting, una de sus disciplinas fetiche, “es más desconocido porque la gente busca más, en general, lo estético”, aclara crítico Tarrako. “La fuerza es una cosa que se demuestra solo en gimnasio o en competición, en la playa no sirve para subir el ego de nadie, por lo tanto creo que seguimos estando atrasados, porque sigue habiendo más gente que busca unos abdominales perfilados a un peso muerto pesado”, sentencia el deportista.

Su rutina no esconde ningún truco milagroso, sino que se basa en tres pilares básicos en los que insiste casi a diario: “comer, entrenar y descansar”. Un trinomio perfecto, un tándem de tres puestos, un trio inquebrantable que le ha llevado a superarse en sus ya muchos años de carrera deportiva.

La dieta es, sin duda, un elemento a tener muy en cuenta; sin embargo, la alimentación que exige un deportista de fuerza dista mucho de la de otros atletas. “No puedes querer ser fuerte como un rinoceronte y comer como un pajarito”, declara Tarrako en uno de sus vídeos de Youtube. “Si comes bien, cuanto más comas, más fuerte serás”, aconseja.

Carlos Demattey defiende en Instagram, como en su vida, la filosofía del esfuerzo, donde la disciplina y el sacrificio cobran especial protagonismo. Por eso, no duda en mandar un mensaje a quienes desconfían de sus resultados, que llegan incluso a apuntar que se ‘dopa’: “Esas personas solo miran el presente, nadie se preocupa en mirar que hace 7 o 10 años levantaba 300 kilos y que ahora levanto 360, y que de banca hace 8 años levantaba 197 y ahora 230. No es una súper evolución, es la evolución de un tío que no se ha rendido (…) Critican porque han visto un presente, pero no el trabajo diario que hay detrás de años y años”.

“Si yo fuera dopado en las competiciones como para hacer estas marcas, yo cuelgo vídeos en Instagram y en mi canal haciendo levantamientos diarios, todo el año, si siempre mantengo el nivel, ¿cómo lo hago?, ¿soy el único tío del mundo que tiene 15 hígados?; si supuestamente mis marcas son de dopado, ¿por qué sigo levantando lo mismo todo el año, año tras año?, se pregunta jocoso. Lo cierto es que son comentarios que no se toman en serio, aunque nos confiesa que se siente alagado, ya que “cuando te acusan de ‘dopao’ es que vas por muy buen camino”.

Entreno de Peso Muerto con el Gran polaco(@bigchopstrongman)..muy fatigado pero aguantamos..salen 350kg..estaremos preparados para el arnold..os lo debemos a todos..STRONGMAN TARRAKO.#entreno #pesomuerto #fatiga #aguantamos #deadlift #tarrako Una publicación compartida de Carlos Demattey (@strongmantarrako) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:27 PDT

Carlos Demattey nos confiesa "su secreto" y se despide con un último consejo: “Comer, entrenar, descansar, y volver a empezar, se trata de constancia, dedicación, no perderse entrenos, no saltarse comidas, no saltarse horas de sueño, y todo eso sumado a lo largo de un año es mucho. Es la diferencia que marca al que llega y no llega. El consejo es voluntad máxima y los resultados llegarán”.