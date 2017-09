Gurús del gimnasio en Instagram, parte IV: Bea Allo

Alrededor de 250 millones de personas usan diariamente Instagram. La red social por excelencia de los influencers está viviendo su mejor momento con el auge de los Instagram Stories, pero si antes modelos, blogueras de moda y celebrities monopolizaban la plataforma, ahora estos dejan paso a deportistas, amantes del fitness, culturismo o powerlifting, para crear tendencia.

Entrenamientos diarios y una alimentación más saludable han adelantado por la derecha a una vida de postureo y lujo. En teinteresa.es hemos tenido la oportunidad de hablar con cinco gurús del gimnasio y la motivación deportiva, cuya constancia y disciplina ha conquistado ya miles de seguidores en Instagram. De hecho, es probable que los conozcas: ErnestDift (@Ernestdift), EspeWorkout (@espeworkout), Carlos Demattey (@strongmantarrako), Bea Allo(@baby__beast) y Miguel Jiménez (@miguelfitgym).









Bea Allo

“Bea para mis amigos; Baby en Instagram y Beatriz cuando se enfada mi padre”, así es como se presenta esta joven de 24 años, cuya sonrisa, constancia y superación ya ha enamorado a miles de seguidores. Y no es de extrañar, porque la positividad que irradia esta pamplonesa, afincada en Tarragona, es imposible de ignorar.

El crossfit es una parte importante de su vida, una pasión que comparte con su pareja @danielopitt, su mejor amigo @miguelfitgym y más de 20.000 seguidores en Instagram. “La verdad que nunca imaginé que una red social podría llegar a tanto”, comenta a teinteresa.es. Se abrió la cuenta cuando trabajaba de camarera en una discoteca de la costa, aunque admite que, por aquel entonces,“el deporte no era lo que llenaba la red social, en ese momento, todas las fotos eran de fiesta, amigos y más fiesta”.





“Sinceramente el empezar a contar mi rutina no fue algo premeditado, simplemente mostraba mi día a día, mis comidas, mis hábitos, mis "avances", como algo muy normal. Poco a poco fui "creciendo", pero no sola, muchas personas han estado a mi lado, empezando por mi mejor amigo Miguel Jiménez, que fue el motor de toda esta aventura”, explica agradecida Bea.

Ahora, lo que empezó casi sin querer, se ha convertido en todo un fenómeno. Sus rutinas de alimentación y ejercicio mantienen a sus seguidores pegados a los instastories de la deportista. Y es que, siempre con una sonrisa y con el mantra de “si quieres, puedes”, la perseverancia de Bea se torna contagiosa.

“Instagram es una herramienta increíble para motivar y ayudar a la gente a que su vida sea más sana o simplemente un poco menos sedentaria. Creo que gracias a esta red social, lo de sacar un tupper en medio de la calle ya no es como si sacaras una recortada”, bromea Bea.









Sus días comienzan con un buen desayuno, ya que admite no ser nadie sin sus “#BROWNIESDIAS”. De hecho, se levanta a las 4:45 de la mañana para desayunar antes de irse a trabajar como monitora de gimnasio. Almuerza allí (en tupper, claro) y come con su novio en casa. Por la tarde, vuelta al gym pero esta vez para entrenar, donde su pareja, monitor de crossfit, es el encargado de ponerla en forma. “Créeme que no es tan bonito como parece, al final soy a la que más caña le mete”, apunta Bea.

Eso sí, cuando habla de su novio todo son palabras bonitas: “Contar con una pareja que comparte tu mismo estilo de vida es... no sabría explicarlo, Dani es una persona increíble, constante, le admiro como atleta, como persona y como pareja. Me ha enseñado a quererme y a ser más fuerte, me ha cambiado la vida, me ha hecho mejor persona y sobre todo me ha hecho feliz”. Y esa felicidad, también la comparten en Instagram, para deleite de sus seguidores.









¿Su secreto?

Ella cree que “todo trabajo tiene su recompensa, que si realmente haces las cosas bien, las cosas llegan”. Y no hay secreto tras sus progresos, “no hay fórmula mágica, hay trabajo, hay días de entreno en los que te quedarías en el sofá, hay días que la merluza la tirarías por la ventana, pero son esos días los que realmente marcan la diferencia y no solo en tu cuerpo, si no en tu mente, porque el verdadero cambio está más dentro que fuera”, concluye Bea Allo.





