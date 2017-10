Deportes

http://www.teinteresa.es/deportes/Guadalajara-elegida-Ciudad-Europea-Deporte_0_1882611887.html

Guadalajara elegida Ciudad Europea del Deporte 2018

Guadalajara ha sido designada como la Ciudad Europea del Deporte 2018 por ACES-Europe (Association for European Capitales and Cities of Sport) gracias a sus políticas y actividades deportivas.