Fernando Alonso:"En menos de un año correré dos carreras míticas"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda) afirmó este jueves estar feliz de tener la posibilidad de correr nuevamente en Estados Unidos ya que en menos de un año correrá dos carreras míticas del automovilismo, en referencia a las 24 Horas de Daytona y a las 500 Millas de Indianápolis.

En mayo, Alonso corrió las 500 millas de Indianápolis y en enero próximo correrá las 24 Horas de Daytona, una de las dos carreras de resistencia de mayor renombre, junto con las 24 horas de Le Mans.

"Es un gran alegría volver a correr en Estados Unidos, en menos de un años voy a correr dos carreras mítica", dijo Alonso a medios en la zona que ocupa McLaren detrás de garajes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se correrá el domingo el Gran Premio de México.

Alonso explicó que correrá con su compatriota Antonio García "compartir pista con él es un privilegio y ojalá sea una bonita carrera".

El doble campeón mundial asturiano de F1 (2005 y 2006, con Renault) explicó que la carrera de Daytona la tenía en mente "porque tengo en mente muchas carreras siempre, yo correría cada fin de semana si pudiera; soy un piloto y me gustan las carreras y no me gusta verlas por televisión".

La próxima edición de las 24 horas de Daytona se disputará el fin de semana del 27 y 28 de enero, y Alonso participará con el equipo United Autosports y con el inglés Lando Norris, de 17 años y de la escuela de McLaren, como compañero.

Alonso dijo que Daytona era una buena oportunidad a la que le "tenía muchas ganas" y recordó que no coincide con el calendario de la Fórmula 1 "es un periodo de relax y que mejor que ocuparlo en carrera".

También dijo que es una oportunidad para "probar un prototipo y saber como es la conducción en un coche cerrado y también para mejorar como piloto".

Alonso explicó que carreras como Daytona "son de esas que veías por la televisión y había muchas maquinitas en las salas de videojuegos y se te queda grabado, ahora tendré la oportunidad de participar en el circuito real".