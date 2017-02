Edurne Pasaban: "Me faltaba el decimoquinto ochomil, que es ser madre"

La española Edurne Pasaban, la primera mujer capaz de coronar catorce montañas de más de 8.000 metros, explicó este miércoles que le "faltaba el decimoquinto ochomil, que es ser madre".

La alpinista vasca, embarazada de seis meses, saldrá de cuentas el 17 de abril, según reveló este miércoles durante la presentación de la colección de ropa urbana primera-verano 2017 de la marca sueca Haglöfs, de la que Edurne Pasaban es diseñadora.

"Después de dar a luz no me veo desvinculada en la montaña. Hay un sueño que se me ha quedado ahí y es el Everest sin oxígeno y otras montañas de 6.000 y 7.000 metros. Quiero seguir haciendo lo mismo, pero con una mochilita más", apuntó Edurne Pasaban en alusión a su próxima maternidad.