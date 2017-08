Dovizioso afirma que "al final de carrera tenía más tracción que ellos"

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), vencedor del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP afirmó tras el podio que "al final de carrera tenía más tracción" que sus rivales, ha "apretado", no ha cometido errores y ha ganado.

"Todo el mundo estaba ahorrando en el desgaste de neumáticos y aunque no he sido el más rápido he sabido poner la moto en el lugar adecuado y ganar la lucha con Maverick y aunque me he ido un poco largo en la curva dieciséis he sabido cerrar el hueco", asegura Dovizioso, quien dice que ha sido "una victoria muy importante ya que he logrado volver a ponerme líder".

"Estoy algo sorprendido", por la victoria, pues reconoce Dovizioso que "sabía que podía ser rápido y que podría atacar, pero había visto a las Honda muy rápido y no creía que nos la pudiéramos jugar con ellos e incluso tampoco con las Yamaha".

"En carrera ha sido diferente, así ocurre muchas veces, porque no se puede pilotar igual que en los entrenamientos y nosotros en carrera somos muy fuertes, porque sabemos gestionar los neumáticos", explica el piloto de Ducati.

"Tenemos menos problemas que los demás y por eso estamos delante ya que los neumáticos son muy particulares, son los que hacen que haya estos altibajos y nosotros estamos trabajando muy bien con ellos", reconoce Andrea Dovizioso.

Sobre el futuro inmediato, el Gran Premio de San Marino, en Misano Adriático, el vencedor en Silverstone reconoció que "Misano no es una gran pista para la Ducati".

"Sin embargo, lo estamos haciendo muy bien y llegaremos con mucha motivación por lo que trataremos de dar el máximo ya que aquí también parecía que sería difícil que llegásemos al podio y hemos ganado", incidió Dovizioso.

"Estamos trabajando bien incluso cuando las cosas no van perfectas y por eso iremos a Misano y ya veremos qué pasa, porque hay muchos pilotos con posibilidades de ganar en cada carrera y el campeonato está muy abierto. Hasta Pedrosa somos cinco con opciones", recordó Dovizioso.