David Sánchez: "Tras el nulo me vi fuera, pero al final pude lograr bronce"

El halterófilo español David Sánchez, que este miércoles se colgó el bronce en el total olímpico en la categoría de hasta 69 kilos en los Europeos de Bucarest, no pudo ocultar su alegría por el podio, ya que como reconoció, temió quedarse fuera de las medallas tras ver como los jueces anulaban su último levantamiento.

"La verdad es que ha sido una competición difícil, porque en el dos tiempos no han salido las cosas como esperábamos con ese nulo que me ha dado el jurado. Creía que me quedaba fuera de las medallas, porque pese a que en arrancada ya tenía un bronce, lo más importante es el total y gracias a Dios lo he logrado", señaló Sánchez en declaraciones a LaLiga 4Sports.

Y es que Sánchez no sólo logró el bronce en el total olímpico con una marca de 309 kilos, sino también en la modalidad de arrancada, gracias a un mejor levantamiento de 141 kilos.

"La arrancada ha ido bien, salvo ese últimos nulo en el que fallo porque me he resbalado, pero en el dos tiempos me he encontrado un poco más cansado. Se me ha subido un poco gemelo y ha sido bastante duro, pero hemos luchado hasta el final", indicó el levantador almeriense en declaraciones a la Federación Española.

Dos medallas que David Sánchez aseguró que le servirán para seguir "entrenando duro" para el próximo Mundial y, sobre todo, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ese es el gran objetivo volver a pisar una tarima olímpica, porque es los más grande, ya lo viví en Río y quiero repetir", afirmó Sánchez que dedicó sus medallas a su abuelo recientemente fallecido.

"Me he acordado de mi abuelo que falleció en febrero. Le prometí que iba a estar ahí arriba en las medallas y la verdad es que me voy muy contento porque le puedo dedicar estas dos medallas", concluyó el halterófilo español.