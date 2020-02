Consejos para iniciarse en el Windsurf

Contenido patrocinado







El windsurf es un deporte que cada vez está ganando más adeptos. Se trata de una forma realmente divertida de disfrutar del mar a la vez que disfrutamos del deporte. Iniciarnos en la práctica del windsurf es más sencillo de lo que muchos podrían pensar. Hacernos con velas para windsurf es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, el equipamiento es fundamental ya que el windsurf es una de las actividades de turismo acuático en España en las que vamos a necesitar un buen equipamiento para poder comenzar con buen pie. Vamos a echarle un vistazo a los elementos indispensables que tenemos que tener en cuenta para poder iniciarnos en la práctica del windsurf.



Consigue el equipamiento adecuado Antes de plantearnos cualquier otra cosa tenemos que pensar que vamos a necesitar el equipamiento necesario para poder practicar windsurf. Se trata de un equipo que consta de varios elementos clave. Por un lado necesitamos una tabla, que será sobre la que nos vayamos desplazando por el agua. Y por otro lado están las velas para windsurf, que sin duda son el elemento más importante dentro de todo el equipamiento. La vela actúa como una suerte de motor para generar el movimiento necesario para que nos vayamos desplazando. Cuando estamos empezando la recomendación suele ser que nos hagamos con una vela ligera que normalmente se montan de forma fácil y que no son muy potentes. Este tipo de vela es la ideal para dar nuestros primeros pasos en el mundo del windsurf. A medida que vayamos cogiendo soltura y experiencia podremos ir progresando hacia otras velas más específicas pensadas para gente con más experiencia que necesita seguir progresando. La tabla y la vela son sin duda los elementos principales pero también necesitaremos: Mástil y base de mástil. Esta es la pieza que sujeta la vela si no lo tenemos no vamos a poder practicar windsurf.

Un traje de neopreno que nos permita pasar el día de windsurf sin pasar mucho frío y sin mayores complicaciones.

Casco de windsurf. Porque toda seguridad es poca.

Los guantes de neopreno son necesarios cuando hace mucho frío así como los zapatos de neopreno que también resultarán claves para proteger nuestros pies.

Chaleco salvavidas. Es una prenda que sobre todo debemos llevar si estamos haciendo windsurf muy lejos de la orilla o si estamos comenzando. ¿Dónde comenzar a hacer windsurf? A pesar de que hay zonas en la península ibérica en las que de forma tradicional se ha practicado muchas actividades de turismo acuático en España, lo cierto es que se puede practicar windsurf prácticamente en cualquier lugar. De hecho las zonas que no tienen mucho viento o que tienen vientos suaves son ideales para las personas que están comenzando ya que no requerirán de mucha destreza para tener que lidiar con el viento. Sin embargo si ya tenemos cierto nivel de experiencia lo lógico es que optemos por zonas en las que hace mucho más viento y podemos dar rienda suelta a todos nuestros conocimientos. De esta forma podremos poner en práctica diferentes técnicas que sí que requieren de cierto nivel de viento para poder desarrollarse con soltura. En este sentido encontramos ubicaciones ideales como por ejemplo: Las Islas Canarias que son todo un paraíso para la práctica de este deporte, no solo por el viento sino por sus espectaculares playas.

que son todo un paraíso para la práctica de este deporte, no solo por el viento sino por sus espectaculares playas. Tarifa que es un auténtico paraíso para las personas que practican deportes de agua en los que sea necesario el viento como el windsurf o el kitesurf.

que es un auténtico paraíso para las personas que practican deportes de agua en los que sea necesario el viento como el windsurf o el kitesurf. Almería que con su playa de los Genoveses es uno de los destinos favoritos de los amantes del windsurf.

que con su playa de los Genoveses es uno de los destinos favoritos de los amantes del windsurf. Girona , porque la Costa Brava también es un lugar muy apreciado. Sant Pere Pescador es uno de los lugares más destacados gracias al viento de Tramontana.

, porque la Costa Brava también es un lugar muy apreciado. Sant Pere Pescador es uno de los lugares más destacados gracias al viento de Tramontana. Murcia, porque se trata del lugar perfecto para los novatos que están comenzando debido a que sus aguas son muy seguras y poco profundas.