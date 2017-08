Chapado: "Va a ser un Mundial complicado para nosotros"

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, admite que los Mundiales de Londres, que empiezan este viernes, constituyen un reto "complicado" para el equipo español, en un año "irregular" de los "tres grandes", en alusión a Ruth Beitia, Orlando Ortega y Miguel Ángel López.

"El atletismo español vive una situación bipolar. Llevamos un equipo numeroso y en buena forma, con atletas que han hecho grandes registros, pero por otro lado, en relación con eso que espera todo el mundo, medallistas y finalistas, la realidad nos dice que va a ser un campeonato complicado para nosotros", reconoció Chapado.

El presidente aquilató el problema: "Nuestros tres grandes, que normalmente tienen opciones de medalla, han tenido un año irregular por diversas circunstancias, tanto Ruth Beitia como Miguel Ángel López y Orlando Ortega. No estamos descartados (para podios), pero la situación es más complicada que en campeonatos anteriores donde, por ejemplo, Miguel Ángel llegaba arrasando todo el año, igual que Orlando y Ruth", declaró Chapado a EFE.

"No renunciamos a nada, pero sabemos que la situación es más complicada que otras veces", matizó.

Afronta, no obstante, con optimismo la contienda: "El equipo en general, si no nos fijamos en ese vértice (los tres grandes), llega en mejores circunstancias. Hemos sido quintos en la Copa de Europa, algo que nunca antes habíamos conseguido, hemos visto marcas de mucho nivel, las mínimas son cada vez más difíciles y estamos asistiendo en todas las categorías menores una erupción de talentos, sobre todo en mujeres, pero dependemos de dos o tres atletas que si no llegan en el punto justo, con la competencia que hay es complicado".

Chapado rindió tributo de admiración a la veterana Ruth Beitia, campeona olímpica y europea de altura, la capitana del equipo, que llega a Londres en un modesto duodécimo puesto del ránking mundial con una marca de 1,94.

"A Ruth no le podemos exigir nada. Nos ha dado tanto: 15 medallas internacionales, campeona olímpica, de Europa. Nos ha defendido tantas veces y tan bien dentro y fuera de la pista, que el día en que decida retirarse, y es posible que ese día esté cerca, lo único que podemos decirle es +Gracias+".

El presidente resta importancia a la posibilidad de que el equipo español regrese sin medallas de Londres. "Como sabemos cual es nuestra realidad y no renunciamos en ningún caso a seguir consiguiéndolas en el futuro, asimilaremos que así es como estamos a nivel mundial y seguiremos trabajando".

"No lo vería como un paso atrás. Sería poco inteligente por nuestra parte centrarnos sólo en el brillo de las medallas sin mirar a lo que hay detrás, que es muy importante. El año, tanto a nivel absoluto (cross, pista, ruta, campeones del mundo de trail, marcha), como en categorías menores está siendo muy bueno. Seríamos muy torpes si lo centralizáramos sólo en las medallas".

"Ya sé que nos van a juzgar por nuestra actuación de Londres, pero la Federacón tiene claros cuales son sus objetivos", aseguró.

Chapado puso objeciones a la reciente admisión de las atletas a la prueba de 50 km marcha. "Cualquier incorporación de las mujeres a una prueba me parece bien, pero no así, de sopetón. Tal vez se tenía que haber ido introduciendo paulatinamente", explicó.