Castroviejo: "Entramos en el corte bueno, pero ha sido inevitable el esprint"

Jonathan Castroviejo, el mejor español clasificado en la prueba en línea Elite masculina que ha cerrado hoy los Campeonatos del Mundo de Bergen (Noruega), cree que el equipo dirigido por Javier Mínguez ha entrado en el "corte bueno" de la carrera con David de la Cruz, pero también ha considerado que, que al ser cazado posteriormente en esa fuga, "ha sido inevitable el esprint" que ha dado a Peter Sagan su tercer oro consecutivo.

"La carrera ha ido muy rápida y bastante controlada. Era un circuito sencillo para controlar. Hemos estado en el corte bueno con David, pero ha sido inevitable el sprint", ha dicho el vizcaíno.

Castroviejo, también el mejor de su equipo en la contrarreloj individual, en la que fue decimocuarto, ha lamentado que "en la última subida" a Salmon Hill, la mayor dificultad del circuito sobre el que ha desarrollado la carrera, le hayan "faltado 10 metros para estar en el grupo de cabeza". El pelotón de 26 corredores que se han jugado las medallas y de los que ha llegado a 1:04 en el puesto 31.

De la Cruz ha explicado que sabía que sus opciones "pasaban por entrar en un corte con selecciones potentes" y por eso así lo ha hecho en el que formó junto a, entre otros, el colombiano Jarlinson Pantano, el belga Tim Wellens, el holandés Lars Boom y el italiano Alessandro di Marchi, en la novena de las doce vueltas al circuito.

"Al final uno tiene que ver qué opciones tiene para el recorrido que es. Sabía que las mías pasaban por entrar en un corte con selecciones potentes y así lo he hecho. Me he metido con ese grupo, que era bueno", ha comentado el catalán.

El de Sabadell ha lamentado también que le haya pillado la caída de la última vuelta subiendo Salmon Hill, en la que también se ha visto involucrado Jesús Herrada, que ha llegado a caerse.

"Lástima que en la última salida me haya pillado un poco despistado justo en la caída. Los Mundiales son como son, carreras extrañas y he intentado hacer lo mejor que he podido. Si no he visto mal, en el corte por la caída hemos pillado unos cuantos. Ahí hay que estar entre los 20 primeros y entonces no te pasa nada", ha reflexionado al respecto.

"De la Cruz ha estado muy atento en el corte, luego estábamos bien pero en la entrada del último paso de la subida se han caído delante de mí y he pegado una voltereta que no sé ni cómo he caído", ha recordado Herrada.

"Ahí se ha bloqueado la carretera y se ha hecho el corte. Las sensaciones eran buenas pero no sé si se hubiese llegado un grupo más grande de lo que ha llegado y si hubiésemos metido gente más adelante", ha continuado el conquense de Mota del Cuervo.

Otro de los protagonistas de la selección española ha sido Lluís Mas, que ha atacado en la penúltima vuelta y ha comenzado la última en cabeza tras ser el primero en pasar por meta.

"Cuando han cogido a David teníamos que estar todos atentos. Cuando lo han cazado he abierto un poco de hueco, sabía que era muy complicado pero ya una vez ahí ya no paras porque es mejor que te persigan que no perseguir. Yo ya en Salmon Hill me he quedado y no ha habido suerte", ha resaltado su carrera el mallorquín.

"Esperemos que la próxima vez vaya mejor", ha resumido el de Las Salinas las sensaciones con las que regresan a casa tanto la selección española de profesionales, muy alejados de los puestos de honor, como de toda la expedición española a Bergen, donde no ha logrado no ya una medalla sino que incluso no ha conseguido ni un puesto entre los diez primeros.