Carlos Sainz: "Ha sido una carrera bastante aburrida"

El piloto español Carlos Sainz (Renault), que este domingo terminó en undécima posición en el Gran Premio de Brasil, aseguró que la carrera fue "bastante aburrida", pero la primera en la que ha empezado a sentirse "cómodo" con el coche.

Sainz dijo estar "contento" después de haber completado las 71 vueltas del circuito de Interlagos, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde ha "cogido experiencia" y "ha entendido un poco mejor" su coche.

El piloto madrileño completó su tercera carrera con Renault y aseguró que este domingo ha empezado ha "sentirse bien" con el monoplaza, aunque precisó que "toca seguir aprendiendo".

"Ahora toca ir a Abu Dabi, continuar probando algunas cosillas y aprender para el año que viene", dijo Sainz.

Sainz terminó este domingo en la undécima posición, dos por detrás de su compatriota Fernando Alonso (Renault).

"Después de la salida sabíamos que iba a ser una procesión. He salido bien, he pasado a Nico (Hülkenberg), casi paso a Fernando, pero me he quedado fuera en la curva dos y me han echado fuera, pero es lo que hay", señaló.