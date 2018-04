Carlos Sainz: "Podemos tener un fin de semana muy bueno"

El español Carlos Sainz (Renault) aseguró este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin que si se siente "igual de cómodo que en Australia" podrá tener "un fin de semana muy bueno".

"Estoy confiado y con ganas. En Australia teníamos mucho potencial y fui muy cómodo durante los entrenamientos libres y la clasificación, aunque en carrera no fui del todo cómodo. De sentirme igual de cómodo podemos tener un fin de semana muy bueno", declaró el piloto.

Sainz explicó la razón por la que no pudo rendir al cien por cien en la carrera del pasado Gran Premio de Australia:Fue un cúmulo de cosas, pero ya está resuelto. No sólo fue la válvula de agua, sino que luego, al verlo con el equipo, un plátano que no estaba bueno pudo provocar un corte de digestión. Pero no es un problema porque me siento bien a nivel físico".

"Tengo muchas ganas de competir aquí, en Baréin, porque es una carrera interesante para la Fórmula Uno. Llegamos a un circuito que degrada mucho y en el que habrá dos paradas, con adelantamientos; me apetece correr el domingo", expresó sobre el circuito.

Baréin es uno de los circuitos, junto a Singapur y Abu Dabi, en los que se corre de noche: "Se nota porque el coche corre mucho, un segundo o un segundo y medio más rápido sólo porque es de noche. Las ruedas trabajan mejor y eso ayuda a que seamos más rápidos en estas circunstancias", declaró.

"Tenemos que saber poner a punto el coche en las sesiones de entrenamientos libres por la noche antes de la carrera y hay que conocer la degradación de las nuevas ruedas en un asfalto tan abrasivo como es el de Baréin", aseguró el español sobre la clave del fin de semana.

Además, Carlos Sainz se pronunció sobre el conocido como 'modo fiesta' de Mercedes que les otorga más potencia en clasificación: "Me extraña que se hable ahora del motor Mercedes, que desde hace cuatro años está funcionando así y no sólo en el equipo oficial, sino en los clientes. En Toro Rosso lo sufría con Williams los sábados. Por eso nosotros perdemos menos en carrera respecto a ellos que los sábados, aunque su motor sigue siendo muy bueno".

Además también se refirió a la polémica que ha suscitado el gran rendimiento mostrado por la escudería Haas en Australia que levantó sospechas sobre el parecido con el Ferrari de la temporada pasada: "Si el coche está conforme al reglamento, nada que decir a ganarles con nuestras armas".