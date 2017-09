Blanco (COE): "Quiero creer que perdimos por decisión libre de la asamblea"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó tras conocer la investigación abierta en Brasil por una supuesta compra de votos en la elección de los Juegos de 2016, que él quiere pensar que si Madrid perdió la sede ante Río de Janeiro fue porque la asamblea del COI "así lo decidió libremente", y que se sentiría "decepcionado" si no fuese así.

"Nosotros fuimos con las mejores candidaturas, como demostró la Comisión de Evaluación de COI, y luego perdimos. Quiero pensar que fue porque la asamblea libremente decidió que otra ciudad organizase los Juegos. Si eso no fuese así, me sentiría decepcionado. Pero confío plenamente en los miembros del COI y espero que ese gran colectivo no me defraude", afirmó Blanco.

"Estoy convencido, convencidísimo, de que no son gente corrupta", añadió, tras participar en la firma de adhesión de Loterías y Apuestas del Estado al Plan ADO de becas olímpicas.

La Fiscalía brasileña solicitó hoy un bloqueo de los bienes del presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, investigado por supuestos sobornos en la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Su nombre, el del empresario Arthur Cesar de Menezes, conocido como "Rey Arturo" y el su exsocia Eliane Pereira Cavalcante aparecen en una investigación que la policía brasileña realiza en cooperación con la Fiscalía francesa sobre fondos ilícitos de los que el exgobernador de Río Sergio Cabral -hoy en prisión- se habría valido para sobornar a los participantes en la elección de la ciudad como sede olímpica.

Río se impuso a Madrid en la votación final del COI para elegir la sede de los Juegos de 2016. Carlos Nuzman era entonces miembro del COI y presidente de la candidatura carioca, y luego fue presidente igualmente del comité organizador de los Juegos. Ahora está ya jubilado en el COI.

"Evidentemente no es una buena noticia", dijo Blanco respecto a la investigación. "Espero que se aclare todo. Nosotros hemos optado a los Juegos de 2012, 2016 y 2020 con total transparencia, nadie puede poner una pega a las candidaturas de España, y espero y deseo que todas hayan actuado igual. Si no, sería malísimo para el movimiento olímpico y para la sociedad en general".

"Me llevaría un gran disgusto", abundó, "pero si es verdad que ha ocurrido, que el culpable pague, sea quien sea. Nosotros hemos luchado y creemos en el deporte limpio".