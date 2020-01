Apuestas que van más allá del ámbito deportivo y tienen mucho éxito

Contenido patrocinado











Durante muchos años el sector de las apuestas ha estado dominado por disciplinas deportivas. En España el rey indiscutible es el fútbol, mientras que en otros países predominan otras alternativas, siendo un claro ejemplo la NBA y el béisbol en los Estados Unidos.

Sin embargo, durante el transcurso de la última década unos nuevos tipos de apuestas han ido floreciendo hasta pasar a convertirse en muy atractivas para los jugadores. Nos referimos a aquellas predicciones que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte.

En nuestro medio le damos una gran relevancia a aquellos aspectos que son de interés para la sociedad, por lo que en próximas líneas haremos un repaso de algunos tipos de apuestas que diariamente registran una gran actividad en la red e incluso en locales físicos.

Predicciones de premios muy importantes

Anualmente son numerosos los galardones que varias entidades reparten. Algunos de ellos cuentan con una gran trascendencia a nivel internacional, siendo precisamente estos los que mayor número de apuestas aglutinan, sobre todo a través de los portales online.

Así lo ejemplifican las apuestas Nobel de Paz, premio que acostumbra a otorgarse a aquellos individuos que por medio de su labor social o de otras índoles han logrado unir a toda una comunidad, resolver conflictos o conseguir resultados de gran relevancia a nivel local o global.

En 2019 fueron muchas las personas que apostaron por Greta Thunberg, la popular activista sueca que lleva tiempo fomentando el ecologismo que tan necesario es para preservar el buen estado del planeta en el que vivimos. Tras no ver recompensada su labor en este sentido, su nombre vuelve a estar sonando con mucha fuerza para llevarse el Nobel de la Paz en el año al que recientemente hemos dado entrada.

Indistintamente de qué persona acabe alzándose con este galardón, desde la propia Greta hasta el Papa Francisco y otras celebridades, las cuotas son bastante atractivas. Es precisamente este aspecto uno de los que más atraen a los apostantes, quienes por un momento se alejan del deporte para tratar de predecir qué individuos se alzarán con un importante premio.

Algo similar sucede con los galardones que guardan relación con las películas. De hecho, precisamente en el último mes la cifra de apuestas extradeportivas se ha visto considerablemente aumentada a raíz de la celebración de los Globos de Oro.

Los ojos estaban puestos principalmente en Netflix, plataforma streaming que ha destinado un estratosférico presupuesto a la elaboración de diversos films que optaban a algunos galardones de gran importancia. Desafortunadamente, películas como The Irishman no han obtenido el resultado esperado, mientras que Quentin Tarantino vuelve a triunfar.

Este tipo de rivalidades sanas indudablemente recuerdan a las que se dejan ver en partidos de tenis y otros deportes. Sin una competitividad de dicho calibre, a pesar de las atractivas cuotas, las apuestas que van más allá de las disciplinas de ejercicio físico tanto en solitario como a nivel colectivo no tendrían tanto éxito como el que consiguen en los tiempos que corren.

Otra clara muestra de ello son las apuestas relacionadas con los Oscar. Dentro de aproximadamente un mes tendrá lugar en California uno de los momentos más esperados, refiriéndonos no solo a aquel en el que se decidirá cuál ha sido la mejor película, sino también a los instantes en los que se anuncien otros galardones: actriz de reparto, banda sonora, etcétera.

Los apostantes ya se están poniendo manos a la obra. La película 1917 es una de las que presentan cuotas muy reducidas, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que con bastante probabilidad acabará obteniendo algún que otro Oscar.

No se queda atrás Érase una vez en…Hollywood, con apariciones estelares de un gran elenco de actores y actrices. Con los premios Nobel y los de la cultura audiovisual no termina la lista de apuestas extradeportivas muy exitosas, ya que no pueden ser pasadas por alto las de política.

Las apuestas de política también están en pleno auge

Es innegable que en España se vive una época de gran incertidumbre en lo que a la política se refiere. Si bien es cierto que ello provoca que algunos mercados se resientan, otros sectores se muestran más activos, demostrándolo a la perfección el de las apuestas.

Un buen ejemplo de ello son las recientes apuestas que los usuarios han realizado con motivo de la investidura de Pedro Sánchez, el candidato del PSOE. Las predicciones trataban de acertar si el socialista acabaría obteniendo la mayoría necesaria para gobernar el país.

Aunque parecía bastante claro, la postura dubitativa de los escaños de partidos como el PRC y Teruel Existe dieron pie a que las cuotas variasen considerablemente de un día a otro. Estos cambios fueron aprovechados por varios jugadores con tal de obtener suculentos beneficios siguiendo un ámbito, el político, que en materia de apuestas tiene mucho que decir.