Alonso: "El coche estaba destrozado por el golpe"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que tuvo que retirarse del Gran Premio de Singapur en la vuelta 9 por una pérdida de potencia en su motor tras recibir un golpe por detrás en la salida, confirmó que el impacto de salida fue la causa, ya que el coche estaba "destrozado".

"El coche estaba destrozado por la izquierda, era un milagro que siguiéramos en pista después del golpe. Hemos tenido que abandonar, una pena porque teníamos esperanza en la carrera, pienso que estaríamos liderando. Hamilton estaba detrás de mí cuando nos tocaron, por lo cual estaríamos delante", explicó Alonso.

El bicampeón del mundo asturiano (en 2005 y 2006, con Renault) lamentó el incidente, ya que era un piloto en el que McLaren tenía buenas previsiones, y en su adelantamiento de salida se había situado entre el tercer y cuarto lugar.

"A veces salen las cosas de cara, otras no. Cuando salimos últimos acabamos 20 coches, ahora que vamos bien aquí y en lluvia, el podio estaba asegurado e incluso luchando por la victoria, pasa de todo. Habrá que esperar a Malasia", manifestó.

"Fastidio porque un podio es un podio, pero cuando la salida llegamos a la primera curva, vas por fuera, con que uno se vaya largo te embiste. Esta vez fue Verstappen, se chocaron y me embistieron los dos. Cuando las salidas son apretadas pasan esas cosas y habrá que buscar otras opciones", añadió.

Alonso comentó que tras el golpe en los talleres se dieron cuenta de que el monoplaza estaba dañado, y aún así intentaron continuar en carrera para lograr sumar puntos.

"Estaba casi tercero, cuando giré no veía quien iba detrás, llegaban en perpendicular. Fue un golpe fuerte y el coche no podía continuar. Despues del golpe yo pregunté si estaba todo bien, me dijeron que lo miraban en talleres, vieron que el coche estaba destrozado, pero había que mantenerse en pista por si arañábamos un punto, pero al final no dio para más", finalizó el piloto español.