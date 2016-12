La banca se resiste a devolver las suelo y Trump quiere empleos chinos

Era ilegal. Permitir que los tipos de interés de las hipotecas subieran con el euríbor sin techo, pero no bajaran por debajo de un suelo, ha sido todos estos años un procedimiento ilegal, y el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado, en contra de los tribunales españoles, que se tiene que devolver todo el dinero, y no sólo lo ilegalmente cobrado desde 2012. Ahora la banca quiere ir caso por caso y no devolver en masa las cantidades.

En Estados Unidos, los republicanos amenazan con tumbar un plan de salud, el de Obama, que su administración asegura que ha permitido tener cobertura a millones de personas.

ESPAÑA

El Mundo: Montoro a los barones del PSOE: "No habrá adelantos sin Presupuestos"

El PSOE va a tener un incentivo muy fuerte para facilitar la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2017. Si no se aprueban, los barones socialistas, al igual que el resto de presidentes autonómicos, van a tener dificultades financieras inesperadas, según muestra el acta de lo que se habló en el últimoConsejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 1 de diciembre y de carácter confidencial, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

El País:El sector crítico del PSOE apremia a Sánchez a decidir si aspirará al liderazgo

Los dirigentes socialistas que apostaron por Pedro Sánchez le pedirán que no demore su decisión sobre si aspirará a presentarse a la secretaría general en el próximo congreso del PSOE. La preocupación aumenta ante la desazón de una parte de la militancia socialista. En el sector crítico hay diferentes posturas. Algunos piensan que debe dar el paso. Otros, entre ellos algunos muy cercanos a Sánchez, creen que ya no es el mejor candidato, aunque saben que tiene el apoyo de muchos afiliados y creen que debe ayudar a su sucesor en el sector crítico.

La Vanguardia: Lotería de Navidad: el Sorteo reparte hoy 2.310 millones de euros

A las 8.30 horas, se constituye la mesa destinada a presidir y autorizar el inicio del Sorteo de la Loterías de Navidad. En este punto, los asistentes que lo soliciten pueden comprobar las bolas que circularán en los bombos bajo la autorización del presidente. A continuación, las bolas de los números y de los premios se transportan automáticamente a la tolva hasta los bombos. Finalmente, se cierran y el presidente indica el inicio del volteo.

El Confidencial: La banca se niega a devolver en masa las cláusulas suelo y abre otro frente a Guindos

La sentencia del tribunal de la UE que concede la retroactividad total en las cláusulas suelo que se consideren nulas ha provocado un terremoto en el sector financiero. Se trata de una decisión "inesperada y desafortunada", según fuentes oficiales, que ha indignado al Gobierno, al Banco de España y a las entidades. Estas descartan devolver de oficio las cantidades cobradas de más, que el supervisor cifra en 4.000 millones, por lo que los afectados tendrán que pleitear uno a uno. Y las autoridades no piensan forzarles a hacerlo. No obstante, tendrán que provisionar la posible pérdida por criterio de prudencia, un movimiento que inició ayer el BBVA.

MUNDO

NYT: Las inscripciones en el Mercado de Salud se dispara, pero el GOP pide que se deroguen

Unos 6,4 millones de personas se han inscrito para conseguir un seguro de salud el próximo año gracias a la Ley de Sanidad Asequible, ha dicho la administración Obama este miércoles, mientras la gente se apresura a conseguir su plan de salud a pesar de que los republicanos prometen derogarlo.

Los nuevos inscritos, un aumento de 400.000 desde el punto similar del año pasado, significan que la cobertura de millones de consumidores puede peligrar por culpa de una de las primeras acciones de Donald Trump como president.

QZ: Pekín está respirando por fin de alivio tras una semana en el infierno

El aire tóxico que ha cubierto Pekín de una neblina la semana pasada por fin ha remitido. En la medianoche de este 22 de diciembre, el Departamento de Protección Medioambiental de Pekín ha levantado su alerta roja, la mayor alarma de polución del país. En ese momento, el Índice de Calidad del Aire era aún 466, un nivel peligroso, según Beijing Air, que informa sobre los niveles de contaminación y no está relacionada con el Gobierno.

Spiegel: El sospechoso del ataque de Berlín Anis Amri: La policía ha perdido la pista de un hombre consdierado peligroso

La policía alemana está llevando a cabo una caza del hombre por Anis Amri. El tunecino es el principal sospechoso del ataque terrorista sobre el mercado de Navidad de Berlín este lunes por la noche. Las autoridades le han monitorizado durante meses, pero aún así ha conseguido evitar ser detenido.





PRENSA ECONÓMICA

La banca puede dejarse algún que otro jirón, 4.000 millones de euros en posibles jirones, según el Banco de España, por la sentencia europea que le obliga a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo ilegales.

Expansión: La banca europea apela a la Bolsa para ampliar capital al ritmo más bajo desde 2005

Las acusaciones son constantes y la infracapitalización está a la cabeza de todas. Casi no ha pasado un día este año sin que un representante del sector bancario europeo u otro, países enteros e incluso la industria en su conjunto hayan estado en el ojo del huracán. Francia, Alemania, Italia, España... Deutsche Bank, UniCredit, Monte dei Paschi, Banco Popular... La lista es larga.

ElEconomista: Las cláusulas suelo en 10 claves: las reclamaciones se pueden extender a hipotecas ya amortizadas

La resolución del Tribunal de la UE abre la puerta a una nueva oleada de reclamaciones de clientes bancarios. El objetivo será recuperar lo indebidamente cobrado por la entidad al activarse la cláusula suelo de la hipoteca. Sin embargo, ni todas las cláusulas son ilegales ni todos pueden exigir la devolución de las cantidades y es que, a pesar de la claridad de la sentencia, existen aún algunas dudas jurídicas sobre su alcance. Así afecta la sentencia de las cláusulas suelo a los bancos: BBVA, Santander, Popular...

Cinco Días: La banca no devolverá ‘motu proprio’ lo cobrado por cláusulas suelo

La banca perdió ayer en Luxemburgo lo que parecía haber ganado en Madrid en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendó la plana al Tribunal Supremo y dictaminó que la banca debe devolver con retroactividad total todo lo cobrado por las cláusulas suelo opacas.

PRENSA INTERNACIONAL

WSJ: Los lazos de Goldman Sachs con el escándalo de 1MDB son profundos

En un yate en Saint-Tropez, el primer ministro malasio Najib Razak hablaba de negocios con el príncipe de Abu Dabi. Con ellos estaba, en esa reunión en julio de 2012, estaba uno de los socios de Goldman Sachs.

Bloomberg: Alguien ha comprado un “billete de lotería relativamente barato” que será rentable si el petróleo alcanza los 100 dólares

Llámese un ticket de lotería pre navideño, pero muchos en el mercado de petróleo están muy ocupados haciendo una apuesta muy atrevida, comprando contratos que serán rentables si el petróleo alcanza de nuevo los 100 dólares. La llamada opción financiera de 100 dólares de diciembre de 2018 – un contrato que da derecho a comprar un barril de petróleo por 100 dólares en diciembre de 2018- ha sido el valor más comprado y vendido este martes en todo el mercado ICE Brent, la última señala de optimismo en el precio del petróleo.

CNN Money:Trump escoge a un halcón contra China para uno de los puestos clave

El president electo Donald Trump tiene grandes planes para salvar los trabajos en Estados Unidos. Este miércoles ha anunciado que está formando un Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca con un objetivo: detener el “éxodo de empleos” a China, México y otros países. El consejo espera “hacer a las fábricas estadounidenses grandes de nuevo”. Es una petición enorme. Estados Unidos ha perdido cinco millones de empleos manufactureros desde 2000.