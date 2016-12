Vender en Bolsa los derechos del 'Scrip' de Repsol da un 6,5% más; la edad de jubilación solo sube en la ley

Expansión: Vender en Bolsa los derechos del 'Scrip' de Repsol da un 6,5% más

La acción de Repsol se consolidó durante la semana pasada alrededor de los 13,5 euros por acción, en los niveles más altos del ejercicio. Con la acción en el mejor momento el año se está desarrollando el 'scrip dividend' del grupo petrolero, que en la última semana de 2016 afronta el momento decisivo. Hasta el próximo viernes 30 de diciembre los inversores pueden decidir aceptar la oferta de la compañía, que se ha comprometido a abonar un precio fijo de 0,335 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita. Una cifra que se sitúa un 6,5% por debajo de los 0,357 euros a los que cerró el precio del derecho el pasado viernes.





ElEconomista: La edad de jubilación solo sube en la ley

El retraso de la edad legal de jubilación que se empezó a aplicar en 2013 no ha afectado a los españoles. A pesar de que sobre el papel, los ciudadanos tendrían que trabajar cuatro meses más que antes de que entrara en vigor la reforma, la edad media de jubilación no sólo no ha subido, sino que se ha reducido en un mes, pasando de los 64,2 años de 2013 a los 64,1 años de 2016 (están disponibles las cifras hasta octubre), según datos de la Seguridad Social.





Cinco Días: Cuando el café costaba 50 céntimos

Aunque parezca mentira, el euro no lleva utilizándose toda la vida. La moneda única se puso en circulación el 1 de enero de 2002 en 12 países europeos. En aquel momento gobernaba José María Aznar, la capa de Ramón García era la protagonista en las campanadas de TVE y el programa más visto de la televisión era Operación Triunfo. En 2017 la eurozona, ahora formada por 19 Estados, soplará las 15 velas de la tarta de cumpleaños y, como cantó Rosa en Eurovisión aquel 2002, Europe's living a celebration, con sus luces y sombras.