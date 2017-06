Resumen de prensa: El español desaparecido en Londres, muerto; Reino Unido vota

Todo apunta a que Ignacio Echevarría murió como un héroe, intentando salvar a otro ser humano de una muerte segura. El español que llevaba cuatro días desaparecido en el marco del atentado por atropello y acuchillamiento de Londres ha sido confirmado como uno de los asesinados esa noche.

Mientras, el país en el que vivía, Reino Unido, vota, compungido por la ola de atentados que ha sufrido.

ESPAÑA

El Mundo: Qué estudiar y dónde para tener las mejores perspectivas laborales

¿Hay más probabilidad de encontrar empleo haciendo Magisterio o Derecho? ¿Quién tiene más opciones de tener un trabajo acorde a su nivel educativo, los estudiantes de Periodismo o los de Psicología? ¿Tienen más contratos indefinidos los que terminaron Arquitectura o aquellos que cursaron una ingeniería? ¿Cuánto influye la universidad donde se estudia? ¿Y el hecho de ser hombre o mujer? El buscador interactivo de EL MUNDO arroja luz sobre éstas y otras muchas cuestiones.

El País: “La última vez que vi a Ignacio estaba consciente, en el suelo y con el patín en la mano”

Guillermo Sánchez conoció a Ignacio Echeverría en uno de los skateparks de Londres, a principios del curso pasado. Compartían la afición por el patinaje y solían quedar a practicar. La tarde del atentado de Londres se encontraron junto al Tate Modern, a unos dos kilómetros y medio del Borough Market, donde se toparon con los terroristas. Sánchez había llegado más tarde y sin patín porque no se encontraba bien, pero Javier —un tercer amigo español— e Ignacio llevaban ya tiempo allí grabando algunos trucos, cuenta este estudiante de 25 años por teléfono.

La Vanguardia: Los jóvenes apoyan a Corbyn, pero no votan; los jubilados son de May

El Reino Unido vota este jueves la formación que llevará las riendas de la salida del país de la Unión Europea. Los dos principales partidos británicos, el Conservador y el Laborista, llegan a las elecciones parlamentarias más ajustados de lo previsto. El resultado, a juzgar por las encuestas, se presenta impredecible.

El Confidencial: El Popular agotó la liquidez de emergencia del BCE en dos días por la fuga de depósitos

"La solvencia es un cáncer, pero la liquidez es un infarto", decía Jorge Gos, ex consejero delegado de Banco Pastor (absorbido por Banco Popular). Y ese es el infarto que ha matado al Popular. La entidad tuvo que pedir líneas de liquidez de emergencia del BCE (ELA) para hacer frente a la fuga masiva de depósitos... y las agotó en dos días, porque se quedó sin activos que ofrecer como garantía (colateral), según fuentes del Ministerio de Economía. Esta huida, que se aceleró con el derrumbe bursátil del banco y las advertencias del supervisor de que podría ir a resolución, llegó a alcanzar los 15.000 millones en lo que va de año.

MUNDO

NYT: Comey dice que Trump le presionó para “despejar el nubarrón” de la investigación

Desde sus primeros días en el cargo, el presidente Trump presionó repetidamente a su director del FBI, James B. Comey. Le pidió lealtad. Le pidió que abandonara la investigación sobre su consejero. Y le suplicó a Comey que limpiara su nombre.

The Guardian: May y Corbyn intentan influir a los votantes en su último día de campaña

Theresa May y Jeremy Corbyn se han cruzado el país de lado a lado en el último día de una campaña muy dura en la que los conservadores se mantienen como los claros favoritos para asegurarse una mayoría después de una apuesta fuerte de los laboristas.

QZ: Estados Unidos está preparada para el mayor circo mediático por televisión, incluso mayor que elde Trump: el show de Comey

Sabes que es 2017 cuando el Comité de Inteligencia del Senado es tratado como si fuera la Super Bowl. El ex director del FBI James Comey va a ir al Congreso este 8 de junio para responder a la cuestión sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Prensa económica: Amenaza de demandas contra el Popular; la libra y las elecciones



ESPAÑA

Expansión: Los inversores de Popular amenazan con una avalancha de demandas millonarias

Santander, como nuevo dueño de los activos de Popular, tendrá que hacer frente a posibles indemnizaciones por el daño causado a los inversores por los antiguos gestores, a los que se podría exigir responsabilidades penales.

ElEconomista: Guindos y Botín cerraron la venta del Popular en el Club Bilderberg

"El Popular está fallando o es probable que falle". Éste es el diagnóstico que en la noche del martes hace el BCE de la entidad española. Con esta frase indica, simplemente, que el banco está cerca de su colapso por falta de liquidez.

Cinco Días: El final de Popular amenaza con motivar oleadas de demandas

La solución final a la crisis de Banco Popular, vendiéndolo a Santander por un euro tras cargar las pérdidas contra sus antiguos dueños e inversores, deja sin dinero a 305.000 accionistas, entre otros afectados, lo que promete decantar los miles de litigios que ya pendían sobre el banco durante su crítica situación de los últimos meses. Así lo confirman desde distintos bufetes de abogados consultados, donde asumen que la situación cristalizará en demandas concretas a partir de la próxima semana. Hasta el propio Opus Dei, representado en el consejo de Popular por la Unión Europea de Inversores, estudiaba ayer tomar medidas ante cuantiosa pérdida sufrida.

MUNDO

WSJ: Los próximos movimientos del BCE sobre los estímulos, en el foco de su reunión

La economía de la eurozona se acelera, pero el Banco Central Europeo no parece predispuesto a soltar el acelerador. Eso ha puesto al banco camino a la colisión con los funcionarios de la mayor economía del euro, Alemania.

Bloomberg: Una sorpresa en las votaciones de Reino Unido podría favorecer a la libra a largo plazo por un Brexit blando

Un resultado pobre de la primera ministra Theresa May este jueves en las elecciones podría ser buena para la libra más adelante. Aunque caerá inmediatamente tras un resultado de una mayoría no muy clara para los conservadores de May o un parlamento sin mayoría absoluta, puede incrementar también las opciones de un Brexit blando, uno con acceso continuado al mercado único europeo o con un período de transición.

CNN Money: Qatar mantiene el gas fluyendo a pesar del bloqueo de los Emiratos Árabes Unidos

Qatar continua bombeando gas a sus vecinos a pesar del bloqueo que está hiriendo ya al estado del Golfo. Varios países árabes han cortado relaciones diplomáticas con Catar en una disputa sobre la seguridad regional.