Resumen de prensa: May gana pero pierde; Puigdemont lanza hoy el referéndum

Hizo una apuesta y la ha perdido. Los conservadores de Theresa May han ganado en escaños las elecciones, pero han perdido la mayoría absoluta del Parlamento. Así, la primera ministra no consigue un mandato claro para negociar el Brexit. Jeremy Corbyn no gana, pero da la sorpresa subiendo 28 escaños, y pide la dimisión de May.

A las 10 de la mañana, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentará fecha y pregunta del referéndum secesionista.

ESPAÑA

El Mundo: El Banco Central Europeo rebajó las exigencias al Banco Popular hace sólo seis meses

El mismo Banco Central Europeo (BCE) que ha declarado ahora «inviable» al Banco Popular y le ha abocado a la venta de emergencia al Santander, le rebajó hace solo seis meses los requerimientos de solvencia. El BCE envió así entonces un mensaje a los inversores de que el sexto banco de España evolucionaba favorablemente. Así fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 30 de noviembre.

El País: La Generalitat necesitaría más de 4.000 funcionarios para organizar el referéndum

La celebración del referéndum catalán de independencia, si se produce, requerirá de la participación activa de más de 4.000 funcionarios. Conseguir ese número de empleados públicos será un reto para la Generalitat, que, ante la previsible anulación de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, en las principales ciudades difícilmente podrá contar con los funcionarios que suelen organizar elecciones ordinarias. Los sindicatos CC OO y UGT estudian pedir que se reúna el Consejo de la Función Pública para exigir explicaciones, pero el Govern lo rechaza.

La Vanguardia: Puigdemont lanza el referéndum sobre un Estado en forma de república

Fecha y pregunta. La escena política española está pendiente hoy de estas dos palabras. De que Carles Puigdemont desvele el día de celebración del referéndum en Catalunya y el contenido de la pregunta con que los ciudadanos tendrán que pronunciarse sobre la independencia. La cita, con toda solemnidad, es a las 9.30 h de la mañana en el Palau de la Generalitat, con una reunión extraordinaria del Govern y una declaración institucional posterior del presidente de la Generalitat y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, arropados por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que marcará el inicio oficial de la vía unilateral después de la negativa formal de Mariano Rajoy a pactar los términos y condiciones de la convocatoria de la consulta.

El Confidencial: "¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?"

Todo preparado para el gran día, la jornada en que se desvela la fecha y la pregunta del referéndum que quiere separar Cataluña de España. A las 8:30 de la mañana, el presidente Carles Puigdemont ha convocado una reunión extraordinaria de su Gobierno. A las nueve, en presencia de todos los diputados de Junts Pel Sí (JxS) y la CUP (formación de la que faltarán dos diputados, por estar fuera de Cataluña), hará pública la gran incógnita, en un acto solemne en el propio Palau de la Generalitat. “¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?”.

MUNDO

The Guardian: Theresa May presionada tras confirmarse un “parlamento colgado”

A las 10 de la noche de este jueves, una encuesta a pie de urna sacudió al establishment político y al país. A primeras horas de este viernes, el resultado de ese shock aún se siente, mientras los resultados empiezan a confirmar que Theresa May ha tenido una noche desastrosa.

The Times: La pesadilla electoral de Theresa May

Una humillada Theresa May ha pedido hoy un “período de estabilidad” mientras se le pedía la dimisión tras perder su apuesta de adelantar las elecciones. El parlamento “colgado” (sin mayoría absoluta) es inevitable, después de que los Tories hayan sido incapaces de ganar en las tierras de los laboristas y hayan perdido pie en el sur, porque los votantes han rechazado darle un mandato personal para negociar el Brexit.

NYT: Comey eleva la posibilidad de que Trump haya obstruido las investigaciones y condena sus “mentiras”

James B. Comey, el ex director del FBI, ha dicho este jueves en una comparecencia extraordinaria en el Senado que creía que el presidente Trump ha intentado hacer descarrilar la investigación de su consejero de seguridad nacional, y ha acusado al presidente de mentir y difamarle a él y al FBI.

Prensa económica: La libra cae por las elecciones británicas; los accionistas contra el Popular

ESPAÑA

Expansión: ¿Es accionista de Popular?, sepa si puede recuperar su dinero

Aunque se compara con el caso Bankia, el rescate de Banco Popular no tiene antecedentes en el ordenamiento español, pero tampoco en Europa, ya que es la primera vez que se utiliza el Mecanismo Único de Resolución (MUR), por lo que existen numerosas lagunas legales que los bufetes están analizando. Aun así, los expertos coinciden en que las posibilidades de reclamar son altas.

ElEconomista: Accionistas minoritarios del Popular denuncian ante la Fiscalía la gestión de Saracho y su equipo

Accionistas minoritarios del Popular, agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, han presentado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle. Economía dice que Banco Santander se hará cargo de cualquier litigio contra el Popular

Cinco Días: Los futuros del Ftse recogen con alzas el resultado de las elecciones

Theresa May ha perdido la mayoría absoluta en el Parlamento británico. El resultado electoral en Reino Unino no preocupa a las Bolsas. Después de que la sesión en las plazas asiáticas haya transcurrido con tranquilidad y tono positivo, las europeas se preparan para abrir al alza mientras que la libra sufre un descenso drástico.

MUNDO

WSJ: Mario Draghi Moves ECB in Ultraslow Motion

El Banco Central Europeo está cambiando su política por fracciones de grado eliminando la sugerencia de más recortes a los tipos ya profundamente negativos. Los mercados no deberían confundir el movimiento. El mensaje sigue siendo muy prudente.

Bloomberg: La libra se hunde mientras Reino Unido se queda con un Parlamento “colgado”

“Un Parlamento ‘colgado’ es el peor scenario para la libra, porque la incertidumbre política es su talón de Aquiles”, dice Viraj Patel, un estratega de ING Groep NV en Londres. “La confirmación de un Parlamento ‘colgado’ y el fallo de que un gobierno funcional vaya a ser complejo en los próximos días, significa que la libra ha caído hasta 1,24 frente al dólar”.

CNN Money: La libra se desploma tras el shock de las elecciones de Reino Unido

La libra se vende a un precio mucho más bajo frente al dólar, después de que los votantes en Reino Unido hayan dejado a Theresa May sin una mayoría en unas cruciales elecciones generales. La moneda británica ha caído un 1,6%, sobre los 1,27 dólares, nada más conocerse la encuesta que mostraba que los conservadores de May sufre para conservar la mayoría.