Resumen de prensa: El meteórico Macron, presidente de Francia tras derrotar a Le Pen

Todo es Macron. Lo joven que es (el más joven de la historia Quinta República), cómo ha derrotado a la ultraderecha y cómo de ingente es la tarea que tiene por delante: construir, sin un partido solido detrás, un gobierno que le acompañe como presidente de Francia.

En España, se ha puesto la atención sobre los castillos hinchables para niños, después de que una pequeña de seis años haya muerto al salir disparada en la explosión accidental de uno de estos.

ESPAÑA

El Mundo: El imparable triunfo del centro liberal. Albert Rivera

Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia. Su gesta electoral supone algo más profundo y, a mi juicio, imparable: la confirmación de que el centro liberal, progresista y europeísta es la mejor opción política para llevar a cabo las profundas transformaciones sociales y económicas ante los retos del siglo XXI.

El País: Muere una niña al salir volando un castillo hinchable en Caldes de Malavella

Una niña de seis años ha muerto este domingo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona al que fue trasladada después de salir disparada, por causas aún desconocidas, de un castillo hinchable en el que estaban jugando en un restaurante de Caldes de Malavella (Girona). En total, el incidente acabó con siete afectados. Dos de los menores están en estado grave y los otros cuatro sufren heridas leves. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar si el accidente se produjo a causa de una explosión o si la atracción se desancló y fue arrastrada por el viento.

La Vanguardia: Los desafíos que esperan en el Elíseo a Macron, el nuevo presidente de Francia

El nuevo presidente de Francia, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron, hereda un país fracturado. El 50% de los votantes se decantó por partidos situados en los extremos del arco político contrarios a Europa, la globalización y las ‘élites’ durante la primera vuelta de las elecciones del pasado 23 de abril.

El Confidencial: La victoria de Macron da esperanzas a los partidarios de relanzar Europa

Domingo por la tarde. El portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, tuitea el siguiente mensaje: “La remontada”. No, no se trata de fútbol, sino de política. Los sondeos a pie de urna confirman de manera unánime la derrota de la eurófoba y ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Y, pese a que los resultados no son definitivos, las reacciones no se han hecho esperar más allá de las fronteras galas. “Un nuevo comienzo para Europa”, añadía Schinas.

MUNDO

France 24: Un meteórico Macron gana la presidencia, pero su tarea más difícil está por llegar

El centrista independiente Emmanuel Macron se ha convertido en el presidente más joven de la historia después de obtener una victoria decisiva en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo. La victoria marca el clímax para la meteórica subida de Macron desde una oscuridad relativa, pero la tarea de construir un gobierno de mayoría para su recién estrenado movimiento ¡En Marcha! está aún por llegar.

NYT: Macron derrota de forma decisiva a Le Pen en la carrera presidencial

Emmanuel Macron, un joven ex banquero de inversión, ha ganado la carrera presidencial este domingo, venciendo a la devota nacionalista Marine Le Pen, después de que los votantes hayan rechazado con firmeza su mensaje de ultra derecha y hayan apoyado su llamada para un cambio de centro.

Spiegel: La canciller global: cómo Merkel ha recuperado su ritmo

Cuando la canciller Merkel anunció su presentación a la reelección el pasado noviembre, parecía como si no quisiera realmente el puesto. Recientemente, sin embargo, ha descubierto su momentum, y está convencida de que su experiencia es vital en estos tiempos inciertos.

Prensa económica: para la subida del euro tras la victoria de Macron; nuevo negocio de ‘los albertos’

ESPAÑA

Expansión: ¿Cuál es el nuevo negocio bancario de Alfredo Sáenz y Alberto Cortina?

El grupo financiero BDK, el proyecto bancario africano impulsado por el multimillonario Alberto Cortina y el ex consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, sigue avanzando en sus planes para extenderse por el área de los países que comparten como moneda común el franco CFA.

ElEconomista: El turismo español, el más valorado del mundo por infraestructuras y seguridad

Pocos alicientes necesita España, al margen de una climatología favorable y una geografía envidiable, para que su turismo sea uno de los más atractivos y de más calidad del mundo, y para que millones de personas decidan visitar cada año nuestro país. Según el último estudio del Foro Económico Mundial, España ofreció el turismo más competitivo del mundo en 2016, por segundo año consecutivo.

Cinco Días: Las Bolsas respiran con Macron, el euro se mantiene en máximos

El mercado lo daba por hecho, pero hasta que no se han confirmado las encuestas sobre las elecciones francesas, nadie estaba del todo tranquilo. La victoria de Emmanuel Macron en la segunda ronda de comicios, frente a su rival ultraderechista Marine Le Pen, ya se daba por casi segura, pero los fallos en las encuestas de otros procesos electorales recientes dejaban un resquicio para cierta intranquilidad.

MUNDO

WSJ: Mientras las OPV suben, las grandes startups se quedan quietas

Un mercado de valores que sube, una volatilidad históricamente baja y un rally en las acciones de las tecnológicas han hecho rebotar el mercado para las oferas públicas de acciones. Pero las mayores startups, y las de un perfil mayor, están aún colgadas de la percha, lo que muestra preocupación sobre si pueden casar con las valoraciones millonarias ofrecidas por los inversores privados.

Bloomberg: La subida del euro se frena después de que los mercados han dejado de mirar a Macron y miran a Draghi

Las ganancias del euro tras la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas han probado ser de vida corta, porque los inversores desempolvan sus posiciones largas contra las monedas ‘materia prima’ y el yen se dirige hacia una votación.

CNN Money: Russia bloquea la mayor aplicación de mensajeria de China

La aplicación de mensajería más popular en China ha sido bloqueada en Rusia. El regulador de las comunicaciones de Moscú ha añadido WeChat a la lista de sitios web prohibidos, según la agencia de noticias rusa TASS.