Resumen de prensa: El Gobierno no exhumará a Franco; el despido del director del FBI persigue a Trump

Todo el Congreso, salvo el PP, ha votado a favor de exhumar y trasladar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco, y mover a otro lugar los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. El Gobierno va a ignorar una propuesta que no es vinculante.

Donald Trump cambia de versión sobre el despido del director del FBI, que había pedido más recursos para investigar la influencia de Rusia en las elecciones.

ESPAÑA

El Mundo: El Gobierno aparcará la exhumación de Franco

El Pleno del Congreso aprobó ayer con 198 votos a favor frente a 140 abstenciones -del PP y de ERC- la iniciativa presentada por el PSOE en virtud de la cual se reclama al Gobierno la puesta en marcha de los trámites oportunos para proceder a la exhumación y retirada de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El País: Trump pidió en una cena privada lealtad al director del FBI y este se desmarcó

27 de enero de 2017. Cena privada en la Casa Blanca. Donald Trump no se andó con titubeos. Encaró al director del FBI, James Comey y le preguntó si iba a serle leal. “Seré honesto”, fue la contestación. Tres meses y medio después, el presidente de Estados Unidos despediría a Comey y le acusaría públicamente de ser un “fanfarrón”. Una destitución que ha abierto la mayor crisis del mandato y ha puesto en duda la disposición de Trump a que la investigación de la trama rusa llegue a buen puerto.

La Vanguardia: Rajoy traza una línea defensiva con los canarios y el voto clave del PNV

La irrupción de la Fiscalía Anticorrupción en el lado oscuro de la Comunidad de Madrid ha abierto una peligrosa brecha en el campo de fuerza del Gobierno. El Partido Popular vuelve a perder gas en las encuestas y Mariano Rajoy está obligado a dibujar una línea defensiva, ante la imposibilidad de recurrir en los próximos meses a la amenaza de elecciones anticipadas. Desde el pasado día 3 de mayo, el jefe del Ejecutivo vuelve a tener la potestad de proponer al Rey la disolución de las Cortes. Ya ha pasado un año de la última disolución (artículo 155.3 de la Constitución).

El Confidencial: Las actas del registro: Pujol guardaba en el salón el testamento del abuelo Florenci

La policía encontró en el salón de la casa del 'expresident' de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol el testamento del abuelo Florenci. Este documento, fundamental en la investigación sobre el patrimonio de la familia, fue localizado por los agentes en el registro del domicilio habitual de la pareja Pujol Ferrusola en la Ronda General Mitre de Barcelona, practicado el pasado 26 de abril por orden de la Audiencia Nacional.

MUNDO

NYT: Trump cambia de razonamiento sobre el despido de Comey, y le llama fanfarrón

El president Trump ha ofrecido una nueva versión de su decisión de despedir a James B. Comey, y ha dicho este jueves que habría despedido al director del FBI independientemente de si el abogado general y su segundo lo hubieran recomendado.

The Guardian: Un ex torera y un genio de las matemáticas, entre los candidatos de Macron

Una ex torera, un matemático privilegiado y un magistrado de alto nivel en la lucha contra la corrupción están entre los centenares de candidatos que van a presentarse por el partido de Emmanuel Macron en las elecciones generales francesas del próximo mes.

QZ: El hombre que dirige ahora el FBI acaba de testificar que la Casa Blanca de Trump miente sobre Comey

Andrew McCabe, el veterano que lleva 20 años en el FBI y que ha tomado el control de la agencia después de que su director fuera abruptamente despedido el 9 de mayo, contradice la información de la Casa Blanca en su primera aparición pública como director hoy.

Prensa económica: El Popular, a la venta; megainversión de Softbank en realidad virtual



ESPAÑA

Expansión: Santander y Bankia se perfilan como compradores de Popular

El consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, reconoció recientemente que desde hace muchos años "todos hablan con todos", pero que las cosas no pasaban de "conversaciones de almuerzo". Ayer, el banco reiteró que su futuro pasa por una fusión o una ampliación de capital, para lo que cuenta con "diversos asesores".

ElEconomista: El Popular encarga una valoración para su venta a otro banco con calma

Emilio Saracho quiere conocer bien con qué cartas cuenta para decidir el futuro del Popular y, sin arrinconar la alternativa de una macroampliación de capital, ha dado el pistoletazo para sopesar las opciones con una fusión. El banquero ha encomendado a un conjunto de bancos de inversión como Lazard, Société Générale o JP Morgan efectuar una prospección de mercado, que ha animado a las grandes entidades a reactivar sus valoraciones y medir los riesgos de una fusión.

Cinco Días: Unicaja trabaja contra reloj para debutar en Bolsa antes de agosto

Si nada se tuerce –el futuro de Popular será crucial–, Unicaja saldrá a Bolsa antes de agosto. Los bancos contratados por la entidad que preside Manuel Azuaga para pilotar el estreno –UBS y Morgan Stanley son los coordinadores, y un escalón por debajo están Credit Suisse, BBVA y Citi– han intensificado los contactos con inversores. Todo el proceso está tutelado por Rothschild, que ha dado luz verde al debut ante las favorables condiciones del mercado.

MUNDO

WSJ: Cómo el especulador de las telecomunicaciones Howard Jones hizo miles de millones con Verizon y AT&T

El especulador de las telecomunicaciones ha acordado vender una de sus empresas, una empresa de wifi que lleva tiempo pasándolo mal, a Verizon Communications por 3.100 millones de dólares. El precio del acuerdo ha doblado el de las recientes semanas, después de que se produjera una guerra de ofertas entre Verizon y AT&T

Bloomberg: SoftBank lidera una inversion de 502 millones en una start up tecnológica de Reino Unido

SoftBank Group Corp. lidera una inversion de 502 millones en Improbable Worlds, una empresa londinense de realidad virtual, en uno de los mayores acuerdos de capital riesgo en Reino Unido. La valoración no ha sido hecha pública.

CNN Money: La familia de Kushner no atenderá a la propuesta de inversion de China tras las críticas

La hermana de Jared Kushner no estará este fin de semana con la familia cuando vayan a buscar inversores a China otra vez. Nicole Kushner Meyer y otros ejecutivos no atenderán a la presentación en Shenzhen y Guangzhou, según un portavoz de Kushner Companies. El movimiento ha sido previamente anunciado por el The Washington Post.