Resumen de prensa: Catalá, culpado del ‘Moixgate’; Trump retira a EEUU del acuerdo de París

Con la solemnidad de las ocasiones históricas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha comparecido y ha mandado un mensaje en inglés a los estadunidenses en favor del acuerdo contra el cambio climático de París: saldrá adelante. Ha sido solo una de las múltiples respuestas contra la decisión de Donald Trump de retirar a EEUU, segundo mayor contaminante del mundo, del acuerdo.

En España, parte del Gobierno culpa al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de los problemas generados alrededor del Fiscal General Anticorrupción Manuel Moix.

ESPAÑA

El Mundo: Parte del Gobierno culpa a Rafael Catalá del fiasco de Moix

La renuncia del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ha supuesto un auténtico varapalo para el Gobierno incapaz ahora de acallar a quienes señalan al fiscal general del Estado, al ministro de Justicia y al propio presidente como los eslabones superiores de una cadena cuyo presunto objetivo es echar un candado sobre los graves problemas judiciales que afronta el Partido Popular.

El País: Los policías de Cataluña piden a Interior cobrar más por la presión social

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), el mayoritario en la escala de mando, ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que incremente el complemento salarial por territorialidad que reciben los agentes destinados en Cataluña. El sindicato esgrime que el ambiente propiciado por el independentismo se asemeja cada vez más al que aún viven los agentes destinados en País Vasco y Navarra, y reclama incentivos económicos para evitar el éxodo de policías.

La Vanguardia: El Constitucional abrirá en agosto “si los acontecimientos lo requieren”

El Parlament se plantea trabajar la última quincena de agosto para preparar el referéndum de independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere celebrar en otoño. Pero los actos que dicte la cámara catalana tendrán, si son recurridos, respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados están preparados para abrir en periodo de vacaciones “si los acontecimientos los requieren”, según explican fuentes del Constitucional.

El Confidencial: El riesgo de demandas pincha las ofertas por el Popular y lo expone a la resolución

Los acontecimientos se precipitan en la crisis del Banco Popular, como en los anteriores rescates de entidades financieras, solo que esta vez agravados por la presión del mercado al ser un banco cotizado. El riesgo de costosas demandas judiciales ha echado atrás a los posibles interesados (formalmente, solo Santander y Bankia), que prefieren comprar el banco una vez saneado después de una eventual resolución, que es el principal escenario en estos momentos. Una resolución que no significa liquidar el banco, pero sí que accionistas y deuda subordinada pierdan todo su dinero.

MUNDO

NYT: Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement

President Trump announced on Thursday that the United States would withdraw from the Paris climate accord, weakening efforts to combat global warming and embracing isolationist voices in his White House who argued that the agreement was a pernicious threat to the economy and American sovereignty.

The Guardian: ‘Corto de miras, equivocado’: Apple y Facebook, entre las tecnológicas que rechazan la salida del acuerdo de París

Los directores de algunas de las mayores y más influyentes empresas estadounidenses de tecnología han expresado su “profunda decepción” con la decisión de Donald Trump para retirarse de los acuerdos climáticos de París.

QZ: ¿Puede el acuerdo climático de París sobrevivir tras la retirada de Estados Unidos?

Las negociaciones internacionales son más arte que ciencia. Cuando el acuerdo del clima de París fue firmado en 2015 por 195 países, parecía como si Naciones Unidas hubiera finalmente logrado arte, 25 años después de haber comenzado a trabajar en ello. Ahora, el negacionista sobre el clima, presidente de Estados Unidos, ha amenazado con descarrilar el progreso saliéndose del acuerdo.

Prensa económica: Drama bursátil en el Popular; tensiones comerciales entre China y la UE



ESPAÑA

Expansión: Popular estima que su déficit de provisiones es inferior a 2.000 millones

Popular estima que sus necesidades de provisiones adicionales como consecuencia de la retasación de los activos inmobiliarios que está llevando a cabo no superarán los 2.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la marcha de dichos trabajos que ya están realizados en cerca de un 80% y se espera que concluyan antes de que finalice el mes.

ElEconomista: Una intervención del Popular supondría pérdidas para accionistas, CoCos y subordinadas

La delicada situación del Popular está provocando que el mercado apunte hacia una posible intervención del banco por parte de las autoridades europeas. ¿En qué consistiría esta medida de producirse? Las nuevas reglas europeas sobre rescates financieros son claras al respecto. En primer lugar se aplican quitas de hasta el 100% para los inversores de acciones, convertibles, preferentes, deuda subordinada, deuda senior y depósitos de más de 100.000 euros, y hasta el 8% del pasivo, una vez analizado el balance por parte del fondo de resolución nacional, en este caso el Frob.

Cinco Días: Así será el examen financiero que tendrán que hacer 11.000 empleados de Santander

El tiempo corre, y en enero entran en vigor las nuevas normas sobre formación a empleados de banca de la legislación europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. Todos los trabajadores de entidades financieras, empresas de servicios de inversión y gestoras de fondos que informen o asesoren deben haber recibido la instrucción necesaria. El número mínimo de horas será de 80 para el personal que ofrezca información y de 150 para el que asesore.

MUNDO

WSJ: Las tensiones comerciales entre la Unión Europea y China oscurecen la unidad climática

La Unión Europea y los líderes chinos se han reunido en la capital europea este jueves para fortalecer los lazos ante unas relaciones cada vez más tensas con Estados Unidos, pero una lucha dura sobre la inversión oscurece sus esfuerzos para estrechar los lazos económicos.

Bloomberg: Trump buscará un mejor acuerdo para Estados Unidos sobre el clima tras retirarse de París

El presidente Donald Trump ha dicho que se retirará del acuerdo de clima de París porque favorece a otros países a expensas de los trabajadores de Estados Unidos, en un movimiento que ha enfadado a sus aliados europeos, directores de empresas y líderes religiosos.

CNN Money: Los pricipales CEOs le dicen al presidente: Te equivocas con París

El CEO de General Electric Jeff Immelt, no está contento con el presidente Trump. No está solo. Docenas de ejecutivos de alto nivel han pedido a Trump que no saque a Estados Unidos del acuerdo del clima de París. Ahora que se ha decidido a hacerlo, muchos están expresando su descontento.