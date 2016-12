Resumen de prensa: Aznar, ex presidente errante; el fiasco de la detención equivocada en Berlín

Aznar es ya un ex. Había perdido su poder sobre el Partido Popular actual, ya no es presidente (aunque un presidente siempre lo sea) y, ahora, ha decidido abandonar también la presidencia honorífica del partido que aupó al poder, utilizando para ello la excusa de la independencia de la fundación que dirige, Faes.

The New York Times analiza el fiasco de la detención equivocada de una persona como presunto autor del crimen del camión en el mercadillo navideño, y Spiegel las implicaciones políticas que tiene para Merkel.

ESPAÑA

El Mundo: El eterno vagar del presidente errante

El sábado 17 de noviembre, José María Aznar llegó al Teatro Real a ver El holandés errante, la ópera de Wagner en versión de La Fura dels Baus. «Una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que no es sino la tormenta interna de un espíritu al que se le ha arrebatado la libertad», dice el programa de mano. Desde que abandonó La Moncloa, Aznar ha vagado por España y por el mundo como ese barco condenado a surcar los mares sin poder atracar en ningún puerto. Como el capitán fuerte y valiente que nunca temió a la oscuridad ni a la furia, pero sí al olvido y al desamor de su partido. Trece años hace que dejó de ser presidente. Trece años en los que no ha podido encontrar la paz interior ni el descanso emocional necesarios para vivir al margen de su partido ni en la hornacina de la Presidencia de Honor que Rajoy le decoró con esmero en la Fundación Faes.

El País: El Congreso empieza el proceso para desmontar la reforma laboral

El Congreso ha dado este martes dos pasos decisivos, aunque no definitivos, para revertir dos leyes aprobadas en solitario por el PP la pasada legislatura: izquierda y nacionalistas e independentistas han admitido a trámite una modificación de la reforma laboral y la derogación de la potestad del Tribunal Constitucional para inhabilitar directamente a quien incumpla sus resoluciones. La primera la ha presentado el PSOE y la segunda PNV y PDECat (antigua Convergència). Podemos las ha apoyado y Ciudadanos se ha abstenido en la reforma laboral y ha votado contra la del Constitucional.

La Vanguardia: Rajoy y Aznar, un divorcio que empezó en Valencia

La decisión de José María Aznar de renunciar a la presidencia de honor del PP es el desenlace previsible a una larga historia de desamor que han mantenido con el actual presidente Mariano Rajoy y cuyo origen -aunque hubo desencuentros previos- se remonta al congreso del PP que se celebró en Valencia en junio de 2008.

El Confidencial: Pallete elimina a más de 50 asesores políticos de la era Alierta en Telefónica

Sin prisa, pero sin pausa, José María Álvarez-Pallete va marcando su territorio en Telefónica. El presidente de la multinacional de telecomunicaciones ha ordenado cancelar los más de 50 contratos de asesoramiento que su antecesor, César Alierta, tenía con personas vinculadas a la política, la empresa y hasta los sindicatos. Una medida que es la continuación de su decisión de suprimir todos los consejos regionales que tenía el grupo en distintas comunidades autónomas para lubricar las relaciones con los distintos gobiernos locales.

MUNDO

NYT: Alemania deja en libertad al sospechoso del ataque; Daesh reclama la autoría

Para Alemania, que gusta verse como meticulosa, el desliz fue clamoroso: justo horas después de que las autoridades hayan dicho que tenían al sospechoso del ataque mortal con un camión en el mercado navideño de Berlín, tuvieron que reconocer que podían haber detenido al hombre equivocado y empezaron una búsqueda desesperada por el conductor. La decision el martes de soltar al sospechoso, y la reclamación de la autoría de Estado Islámico ha dado un golpe muy dañino al Gobierno de la canciller Angela Merkel.

QZ: Comprendiendo por qué los filipinos temen tanto a la guerra contra las drogas de Duterte, pero a la vez le valoran tanto

La mayoría de los filipinos están preocupados de que un familiar sea víctima de la guerra contra la droga de Rodrigo Duterte pero, sin embargo, dicen estar satisfechos de cómo el Gobierno está haciendo las cosas, según una encuesta acaba de revelar. Estas contradicciones sobre el golpe que ha acabado con la vida de 6.000 personas están en el ultimo informe de Estaciones del Tiempo Social, un grupo sin ánimo de lucro en Filipinas compuesto por expertos en economía, sociología y ciencias políticas.

Spiegel: El ataque en Berlín: Pesadilla para Alemania, pesadilla para Merkel

El ataque en Berlín tiene el potencial de sacudir la política alemana. Angela Merkel ha dicho lo que tenia que decir, pero su tarea de unificar al país ante las elecciones del próximo otoño se ha vuelto mucho más difícil.

PRENSA ECONÓMICA: ¿Se queda corto el fondo de rescate de la banca italiana?

Expansión: ¿Dónde invierte el fondo más 'value' del mercado?

La inversión 'value' vuelve a ganar adeptos entre los inversores. Este estilo de gestión tiene como objetivo buscar compañías infravaloradas para invertir en ellas a largo plazo. España tiene grandes gestores 'value', con Francisco García Paramés, como máximo exponente. Paramés, tras años a la cabeza de Bestinver, gestiona un fondo para Inversis, que pasará a Cobas AM, su propia gestora, cuando el proyecto reciba luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ElEconomista: Casi el 80% del precio de una cajetilla va a parar a las arcas de Hacienda

Cuando faltan ingresos en Hacienda, el tabaco es uno de los primeros productos a los que se suele recurrir. Y España lo ha hecho en numerosas ocasiones desde que comenzó la crisis. E incluso antes, porque en 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una subida triple de impuestos para evitar que las marcas low cost se escaparan del Fisco.

Cinco Días: Bankinter y BBVA abren la veda a la subida de las hipotecas a tipo fijo

Los intereses insólitos vistos en las hipotecas fijas, que han alentado su contratación en los últimos meses, podrían tener los días contados. Bankinter y BBVA han revisado al alza los tipos aplicados en este tipo de préstamos muy pocas semanas después de haberlos recortado. La iniciativa de dos de los bancos más competitivos en la captación de clientes podría arrastrar al resto de entidades financieras y poner fin a la revolución de las hipotecas fijas baratas.

PRENSA INTERNACIONAL

WSJ: Volswagen va a pagar 1.000 millones de dólares para recomprar o reparar más motores diésel

Volkswagen AG ha acordado pagar alrededor de 1.000 millones de dólares para recomprar o reparar otro lote de vehículos diésel afectados por el software de emisión engañoso, resolviendo lo que se ha convertido en un punto de paralización durante más de un año en la crisis de emisión diésel de Volswagen.

Bloomberg: El banco italiano rescatado no va a completar los 54.000 millones necesarios en su balance

Los bancos italianos necesitan al menos 52.000 millones de euros para limpiar sus balances, mucho más que el plan de rescate propuesto el lunes por el Gobierno. La diferencia es una estimación de cuánto los prestamistas van a tener que incrementar las provisiones de pérdidas de préstamos para permitir la venta de deuda mala, según datos recopilados por Bloomberg. Esto incluye los 8.000 millones de euros de provisiones que UniCredit SpA ha dicho que va a añadir antes de vender 18.000 millones de euros de sus peores préstamos y usar ese ratio como proxu para llenar el agujero de otros bancos.

CNN Money: ¿Van a ayudar los brokers de datos a crear un registro de musulmanes?

Donald Trump ha lanzado la idea de crear un registro de musulmanes mientras hacía la campaña. En semanas recientes, compañías prominentes del mundo de la tecnología como Facebook, Twitter y Microsoft han dicho que no le van a ayudar a crear uno, en caso de que la administración lo pida. Pero puede que no sean esas grandes compañías de las que hay que preocuparse. Los brokers de datos, que minan tu actividad online y tus hábitos de gasto, no han dicho si ayudarán o no a crearlo para la administración entrante: bases de datos discriminatorias. Así que hemos preguntado.