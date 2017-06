Prensa nacional: Cuatro ministros de Aznar desfilan como testigos en la Gürtel

El Mundo: El Gobierno sale al 'rescate' del fondo de rescate bancario con una inyección de 3.000 millones

El Estado no sólo tiene dificultades para recuperar las ayudas concedidas a las cajas, sino que tiene que apuntalar de nuevo las cuentas del fondo de rescate, que se ha quedado otra vez sin recursos propios suficientes. El Ministerio de Economía ha decidido inyectar otros 3.000 millones en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para que no incurra en la debilísima situación de presentar un patrimonio neto negativo.

El País: Sánchez no impedirá candidaturas alternativas a los líderes territoriales

La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez no cercenará las candidaturas frente a los secretarios territoriales actuales, aunque asegura que no las impulsará. En la mayoría de las federaciones hay movimientos de plataformas de quienes apoyaron a Sánchez que pueden terminar en la presentación de candidatos en los congresos que habrá entre julio y septiembre. En la primera reunión de la ejecutiva se quiso dar por cerrado el proceso interno. No se ve así en las federaciones, donde prevén que la batalla continuará en los congresos provinciales y regionales.

La Vanguardia: Otros cuatro ministros de Aznar desfilan como testigos en el juicio del Gürtel

Sigue el desfile de ex ministros de José María Aznar en el juicio de los primeros años de la trama Gürtel. Si este lunes fue Francisco Álvarez Cascos, ex titular de Fomento, el que compareció en calidad de testigo ante el tribunal para negar cualquier trato de favor a la trama que encabezaba Francisco Correa; hoy martes harán lo propio Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, y se espera que, salvo sorpresa mayúscula, sus declaraciones vayan en la línea de Cascos.

El Confidencial: La cuenta 413 aflora que los alcaldes guardan 1.042 millones en facturas impagadas

La práctica de esconder facturas en los cajones municipales se ha reducido de forma muy significativa en los últimos años al calor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012). Pero no del todo. Hasta el punto de que 4.703 ayuntamientos de toda España —sin incluir los territorios forales— ocultan gastos ejecutados y no pagados por valor de 1.042 millones de euros. Es decir, el 58% de los ayuntamientos ha comprometido gasto sin el correspondiente crédito presupuestario, cuya cuantía se refleja en la llamada cuenta 413, que recoge las facturas impagadas.

Prensa internacional: Muere el estudiante estadounidense detenido en Corea del Norte

NYT: Los jueces van a escuchar las mayores críticas a las manipulaciones de circunscripciones partisanas

El Tribunal Supremo ha anunciado este lunes que considerará si las manipulaciones de circunscripciones violan la Constitución, potencialmente estableciendo el escenario para una resolución que podría, por primera vez, imponer límites a la práctica que ha ayudado a definir la política estadunidense desde los primeros días de la República.

The Guardian: Otto Warmbier muere poco más de una semana después de haber vuelto de Corea del Norte

Otto Warmbier, el estudiante de 22 año que había vuelto a Estados Unidos en estado de coma la semana pasada tras 17 meses como prisionero en Corea del Norte, ha muerto en un hospital de Cincinnati, han anunciado sus padres.

QZ: El estudiante Americano Otto Warmbier ha muerto días después de haber sido liberado en coma en Corea del Norte

Otto Warmbier, el estudiante de la Universidad de Virginia que ha sido recientemente liberado de Corea del Norte tras pasar 17 meses detenido, ha muerto ayer, 19 de junio, según su familia. Sus padres, Fred y Cindy, han dicho en un comunicado que su hijo de 22 años ha “completado su viaje a casa” y estaba “en paz” cuando murió a las 14:20 en el centro médico de la Universidad de Cincinnati donde recibía tratamiento.

Prensa económica: La sequía provocará una subida de la luz este verano

Expansión: La mutua de los abogados pierde 54 millones con Popular

La entidad estudia emprender acciones legales "solo o con otros afectados", afirma su presidente. La Mutualidad de la Abogacía ha perdido 54 millones de euro tras la resolución de Popular y la reducción del valor de sus acciones a cero. La entidad prepara acciones judiciales, afirmó su presidente Enrique Sanz en la asamblea celebrada el pasado 17 de junio.

ElEconomista: La sequía provocará una subida de la luz de alrededor del 10% este verano

La sequía que atraviesa España provocará un incremento de los precios de la electricidad del orden del 10% este verano. La falta de agua en los pantanos supondrá que se tengan que utilizar tecnologías de generación más caras, lo que acaba repercutiendo en el recibo de la luz tal y como ya muestra el mercado de futuros.

Cinco Días: Isolux, a un paso de la dimisión del consejo y del concurso

Los nubarrones que acechan a Isolux amenazan tormenta en los próximos días. La dirección del séptimo grupo español de infraestructuras ha trasladado ya a la plantilla el mensaje que ha tratado de evitar durante los últimos meses: la entrada en concurso el próximo 4 de julio es poco menos que inevitable. Ante esta situación, el consejo de administración que encabeza Nemesio Fernández Cuesta se plantea dimitir en pleno.

Prensa económica internacional: Qatar Airways se la devuelve a Arabia Saudí con un anuncio

WSJ: Amazon se encontró con Whole Foods en una “cita a ciegas”, pero no es una “relación Tinder”

El Consejero Ejecutivo de Whole Foods John Mackey ha dicho que la búsqueda de Amazon de la cadena de comida saludable comenzó en una “cita a ciegas” hace más de seis semanas, en un cortejo turbulento que culminó con la mayor adquisición de Amazon de lejos.

Bloomberg: El tabú de Draghi en el final del Relajamiento Cuantitativo mantiene a los inversores especulando durante meses

Al Banco Central Europeo le quedan justo seis meses en su actual plan de compra de bonos, pero no hay prisa para hablar sobre lo que viene ahora. Después de elegir no usar la reunión de junio para discutir el final del programa de 2.300 millones de euros, el Consejo de Gobierno no ve necesidad de tomar una decisión hasta al menos septiembre, según oficiales de la zona euro conocedores de la materia.

CNN Money: Qatar Airways se la devuelve a los vecinos árabes con un anuncio “sin fronteras”

La aerolínea estatal de Catar eleva la Guerra de palabras en su intento sobre sus vecinos para aislar al estado del Golfo. Un nuevo anuncio emitido por Qatar Airways este lunes en un tono abiertamente político, dice que el cielo debería estar libre de restricciones.