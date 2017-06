Prensa nacional: PSOE y Podemos liman asperezas y prometen dar guerra a Rajoy

El Mundo: Pedro Sánchez buscará "cuanto antes" una mayoría para desbancar al PP

El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia hoy en un artículo en EL MUNDO que se va a esforzar para «conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria» para «desbancar al PP del Gobierno».Tras el fracaso de la moción de censura de Pablo Iglesias, Sánchez lamenta que Podemos y Ciudadanos se hayan «peleado a garrotazos» en el Congreso y les insta a levantar sus «vetos» cruzados para sumar apoyos contra el Partido Popular.

El País: Editorial: El nuevo PSOE y el abrazo de Podemos

Los 82 votos cosechados por Pablo Iglesias en la moción de censura presentada por su grupo político resumen a la perfección la inviabilidad de su candidatura a presidir el Gobierno de España. Cuantitativamente, esos 82 votos representan menos del 25% de los escaños de la Cámara frente a un Rajoy legitimado tres veces en las urnas y ahora dos veces seguidas en el Parlamento, una en la sesión de investidura de octubre pasado y ahora otra, con el concurso de Podemos, al lograr derrotar la moción de censura capitaneada por Iglesias.

La Vanguardia: Pedro Sánchez trabaja en una mayoría que desbanque al PP del Gobierno “cuanto antes”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que se esforzará “para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno” y dice que nuestra democracia necesita una “urgente regeneración”. Así lo afirma Sánchez en su artículo “El PSOE siempre a la altura” que hoy publica el diario El Mundo, en el que critica la actitud de “la nueva política”, en referencia a Podemos y Ciudadanos, durante el debate de la moción de censura.

El Confidencial: PSOE y Podemos sellan la paz rumbo a la próxima operación de desgaste contra Rajoy

Las dos principales fuerzas progresistas en el Congreso de los Diputados avanzan firmes hacia una reconciliación con el objetivo común de plantar cara al Gobierno de Mariano Rajoy. El nuevo PSOE y Unidos Podemos eligieron la moción de censura para mostrar en público, sobre todo a sus respectivos electorados, un acercamiento con el que pretenden dejar atrás la enconada enemistad que los enfrenta desde el fracaso de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez hace ya más de un año.

Prensa internacinoal: El infierno de la torre Greenfell de Londres deja más de 12 muertos

NYT: El sospechoso del tiroteo de Virginia estaba consternado con la eleccion de Trump, según el hermano

Vivía en una caravan en los subirbios del norte de Virginia y se duchaba en albergues juveniles. En Facebook, ponía post furiosos criticando al presidente Trump y prometía su fidelidad al senador Bernie Sanders de Vermont. En Illinois, su hogar, los vecinos se quejaban a la policía de que practicaba tiro cerca de sus casas.

The Guardian: Grenfell Tower: 12 muertos en un fuego que ha destruido un edificio de 24 plantas

Los bomberos y la policía estaban buscando en el esqueleto humeante de la torre de bloques que se había convertido en un infierno en Londres, para buscar cuerpos, cuando la policía anunció que el balance de 12 muertos crecerá en las próximas horas.

QZ: Una visita del Dalao Lama está dividiendo un campus universitario donde el 14% de los estudiantes son de China

Este sábado (17 de junio), el Dalai Lama dará un discurso de apertura de curso en la Universidad de California San Diego, donde una buena proporción de estudiantes considera que su propia presencia es una afrenta contra la paz y la unidad que promueve.

Prensa económica: 500 euros de pensión para los 'milenials'

Expansión: Popular tiene un seguro de responsabilidad de 80 millones para su consejo

La aseguradora estadounidense Chubb lidera el seguro de responsabilidad civil que cubre al consejo de administración de Popular con hasta 80 millones de euros. Esta misma entidad asegura a los consejeros de Santander, con una cobertura de hasta 100 millones, según fuentes del mercado.

ElEconomista: Los primeros 'millenials' recibirán 500 euros de pensión al jubilarse

Aunque según las fuentes que se consulten, la horquilla de qué es millenial y qué no varíe en algunos años, se entiende que dentro de este heterogéneo grupo se incluyen los nacidos entre los años 1981 y 2000. Es decir, se espera que los primeros, los que hoy tienen 36 años, se jubilen en el año 2048 siempre y cuando la edad de jubilación se mantenga en torno a los 67 años como ahora. El problema es que ni ellos ni el resto de millenials saben hoy qué pensión pública recibirán en el futuro y no son los únicos, ya que también lo desconoce la gran mayoría de la población española. Como explica David Carrasco, director del Instituto BBVA de Pensiones, "hoy, salvo que tengas ya 60 años, no sabes la pensión pública que vas a recibir, por lo que tampoco sabes si será o no suficiente".

Cinco Días: La deuda subordinada de Liberbank sigue bajo presión aunque la acción se estabiliza

El miedo más palpable, el de la cotización en Bolsa, ha sido exorcizado en Liberbank. La CNMV lanzó un mensaje al mercado con su prohibición de apostar contra las acciones del banco. La misión, evitar una espiral bajista de la entidad con movimientos extremos y desordenados. La entidad cerró el pasado 9 de junio con posiciones cortas sobre el 1,39% del capital. Exactamente el mismo porcentaje que el 26 de mayo, pese a que fuentes del supervisor que preside Sebastián Albella aseguran que el viernes pasado, cuando la acción llegó a desplomarse cerca de un 40%, comenzó a detectarse un aumento de las apuestas bajistas.

Prensa económica internacional: La FED eleva los tipo y prepara un plan para deshacerse de activos

WSJ: La Reserva Federal eleva los tipos, pergeñando un plan para reducir los activos que posee para el arranque del año

La Reserva Federal ha dicho que elevará los tipos de interés a corto plazo y dibuja en detalle su plan para empezar a reducir su portfolio de 4,5 billones de bonos en su cartera y otros activos este año. El movimiento de este miércoles anuncia que el último test de la capacidad de la economía para crecer por sí misma, mientras el banco central sale de sus medidas de estímulo sin precedentes a través de sucesivas compras masivas de bonos desde la crisis financiera de 2008.

Bloomberg: Deutsche Bank reestructurará sus divisions de banca corporative y de inversion

Deutsche Bank anunció una nueva estructura de sus divisiones de banca corporativa y de inversión, incluyendo la creación de un negocio separado para sus operaciones de mercado de valores, deuda y capital apalancado, según personas conocedoras del asunto y una copia de un correo electrónico visto por Bloomberg.

CNN Money: China tiene el preocupante hábito de hacer desparecer a los ejecutivos de empresas.

Un ejecutivo de alto nivel de pronto desaparecido del radar sería algo alarmante para cualquier empresa. Pero en China se ha convertido en una situación preocupantemente familiar. El último ejemplo es Wu Xiaohui, el jefe de una gran aseguradora que es dueña del Waldorf Astoria de Nueva York y que había estado en conversaciones con la familia Kushner en su oficina de Manhattan.