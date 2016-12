Podemos pasa una Navidad cruda; Obama dice que hubiera ganado a Trump

Casi 100 impuestos. Concretamente 97. Esta es la cifra total de gravámenes que hay en España.

En Podemos no hay tregua por Navidad. La crisis entre las corrientes del partido morado se recrudece.

ESPAÑA

El Mundo: Los impuestos pasan de 68 a 97 en solo tres años

Casi 100 impuestos. Concretamente 97. Esta es la cifra total de gravámenes que hay en España, sumando los del Estado y las Comunidades Autónomas, y que el año que viene llegará hasta los 98 con la creación de la nueva figura que grava las bebidas azucaradas y carbonatadas e, incluso, podría ascender hasta 99 si también se acaba creando otro gravamen medioambiental.

El País: Obama asegura que él hubiera ganado a Trump

Barack Obama ha entrado de lleno en el proceso de introspección que vive el Partido Demócrata desde la derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales ante el candidato republicano Donald Trump. En una entrevista difundida este lunes, el presidente estadounidense considera que, de haber podido optar a un tercer mandato, habría podido ganar las elecciones.

La Vanguardia: La crisis entre las corrientes de Podemos se recrudece en Navidad

En Podemos no hay tregua por Navidad. La crisis entre las corrientes del partido morado se recrudece, después que el sector afín a Pablo Iglesias se haya lanzado en tromba contra Íñigo Errejón, acusándole de dividir y de poner en peligro el proyecto. Por contra, afines a Errejón como Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de Podemos, han señalado este lunes directamente a Pablo Iglesias al afirmar que la campaña en las redes sociales con el hashtag #ÍñigoAsíNo “es un error grave del entorno del secretario general”.

El Confidencial: Susan Díaz planea para el POSE-A la bicefalia que prohíbe en Madrid

Susana Díaz tiene un mensaje grabado que repite con muchísima insistencia: “Estoy centrada en Andalucía”. Lo ha proclamado en sus últimos entrevistas radiofónicas y también lo repitió de forma machacona en la cena de Navidad que el PSOE andaluz celebró la noche del miércoles, un día antes de que Andalucía aprobara sus presupuestos gracias a Ciudadanos. "No me voy a ningún sitio", bromeó con muchos. También aprovechó este logro de las cuentas para alardear de su gestión y de la “estabilidad” política lograda desde su Gobierno para la comunidad autónoma. Ese es su argumentario.

MUNDO

NYT: La muerte de un joven por hambre en Venezuela

Su nombre era Kevin Lara Lugo y murió el día que cumplió 16 años. El joven pasó su cumpleaños buscando alimentos en un terreno abandonado porque no había nada para comer en su casa. Luego fue trasladado a un hospital porque lo que encontró para comer lo enfermó. Horas más tarde yacía muerto en una camilla que trasladaban los médicos mientras su madre miraba con impotencia. Ella dijo que en julio el hospital carecía de los suministros más elementales para salvarlo.

The Guardian: Israel amenaza con dar "pruebas" a Trump de que Obama orquestó la resolución de la ONU

Israel ha declarado su guerra ya furiosa con el gobierno saliente de Estados Unidos, afirmando que tiene una evidencia "bastante dura" de que Barack Obama estaba detrás de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU criticando el asentamiento israelí y amenazando con entregar el material a Donald Trump.

Los últimos comentarios llegan un día después de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Dan Shapiro, fuera convocado por Netanyahu para explicar por qué Estados Unidos no vetó la votación y en su lugar se abstuvo.

Expansión: Vender en Bolsa los derechos del 'Scrip' de Repsol da un 6,5% más

La acción de Repsol se consolidó durante la semana pasada alrededor de los 13,5 euros por acción, en los niveles más altos del ejercicio. Con la acción en el mejor momento el año se está desarrollando el 'scrip dividend' del grupo petrolero, que en la última semana de 2016 afronta el momento decisivo. Hasta el próximo viernes 30 de diciembre los inversores pueden decidir aceptar la oferta de la compañía, que se ha comprometido a abonar un precio fijo de 0,335 euros brutos por cada derecho de asignación gratuita. Una cifra que se sitúa un 6,5% por debajo de los 0,357 euros a los que cerró el precio del derecho el pasado viernes.





ElEconomista: La edad de jubilación solo sube en la ley

El retraso de la edad legal de jubilación que se empezó a aplicar en 2013 no ha afectado a los españoles. A pesar de que sobre el papel, los ciudadanos tendrían que trabajar cuatro meses más que antes de que entrara en vigor la reforma, la edad media de jubilación no sólo no ha subido, sino que se ha reducido en un mes, pasando de los 64,2 años de 2013 a los 64,1 años de 2016 (están disponibles las cifras hasta octubre), según datos de la Seguridad Social.





Cinco Días: Cuando el café costaba 50 céntimos

Aunque parezca mentira, el euro no lleva utilizándose toda la vida. La moneda única se puso en circulación el 1 de enero de 2002 en 12 países europeos. En aquel momento gobernaba José María Aznar, la capa de Ramón García era la protagonista en las campanadas de TVE y el programa más visto de la televisión era Operación Triunfo. En 2017 la eurozona, ahora formada por 19 Estados, soplará las 15 velas de la tarta de cumpleaños y, como cantó Rosa en Eurovisión aquel 2002, Europe's living a celebration, con sus luces y sombras.