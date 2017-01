Los Oscar con más nominados de raza negra para dar la bienvenida a la era de Trump

Este año los Oscar muestran el color de la diversidad. Esta es la edición que cuenta con la lista más plural. Son las nominaciones con más candidatos afroamericanos de la historia de los premios.

La llegada de Donald Trump ha coincidido con el anuncio de las nominaciones. Si la Academia el año pasado se olvidó de los afroamericanos (no hubo ni un solo nominado en las categorías interpretativas ni de dirección), este año hay seis actores negros los que han logrado la candidatura, además de tener a un director afroamericano entre los cinco finalistas.

La Academia comenzó la lectura de sus candidaturas con la de Marhershala Ali como mejor actor de reparto y acabó con la nominación de ‘Moonlight’ como mejor película del año. Ocho candidaturas al Oscar si le sumamos mejor guion adaptado, fotografía, montaje, banda sonora, mejor dirección para Barry Jenkins y actriz de reparto, para Naomie Harris. Esta cinta era una de las favoritas desde hace meses. Un drama sobre la homofobia y el bylling en la comunidad negra que ha cautivado a los más críticos. Destaca el estudio de sus personajes: íntimo y delicado.









Su presencia estaba asegurada. No tanto la de ‘Fences’, el último trabajo de Denzel Washington como director. Ha conseguido un total de cuatro candidaturas incluida la de Washington como actor y Viola Davis como mejor actriz de reparto. El film también se lleva la nominación de mejor película y guion adaptado.









Octavia Spencer, actriz directora y guionista estadounidense de cine y televisión negra, también está en la lista para llevarse la estatuilla como mejor actriz secundaria por su trabajo en ‘Figuras ocultas’. Esta película narra la historia de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA. Su ayuda fue fundamental en la carrera espacial en medio de una América segregada. La cinta, que también está nominada a mejor guion adaptado lleva 84 millones de dólares recaudados y sigue sumando. La Academia también ha reconocido el trabajo de Ruth Negga como mejor actriz con ‘Loving’.









En la categoría al mejor documental, tres de las obras seleccionadas tratan aspectos raciales y sociales. ‘13th’, de Ava DuVernay, ‘I Am Not Your Negro’, de Raoul Peck y ‘O.J.: Made in America’ de Ezra Edelman.

No solo se disputan la estatuilla negros y blancos, actores como Dev Patel, británico de padres keniatas con raíces en la India, se juega ser el mejor actor de reparto por ‘Lion’, una película que cuenta la historia de un niño en busca de sus orígenes.

Probablemente, estas últimas se han beneficiado del clima político que vive Norteamérica. Ya en el discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro se veía venir la respuesta contundente del mundo de Hollywood al nuevo presidente.