Marta Hazas: “Tengo ganas de guiones que me supongan un reto”

La secretaria ambiciosa de ‘Velvet’, la mujer poderosa de ‘Bandolera’, la profesora de ‘El Internado’, la rubia de Santander, la actriz de moda. Es Marta Hazas. Una mujer que se define optimista y precavida. La intérprete de la obra ‘5 y… ¡Acción!’ y la colaboradora que cada semana deshace mitos en ‘El Hormiguero’.





Entraste de lleno en la televisión con esa inolvidable inglesa de la serie ‘Bandolera’, ¿qué te ha dado ese personaje?

Fue mi primer papel protagonista. Me ha dado todo. Además, el nombre de la serie es el nombre del personaje. Se trata de un personaje femenino de los que cuesta encontrar. Una mujer protagonista sin estar al servicio del hombre.

‘Bandolera’ era una mujer de armas tomar, muy bonita de hacer y muy divertida de rodar. Fueron dos años intensos unos 233 capítulos. Lo disfruté de principio a fin.





Sofisticada, ambiciosa, atrevida y sexy, así es Clara Montesinos de ‘Velvet’, ¿en qué se parece a Hazas?

Soy bastante menos sofisticada. Pero hay que ser ambicioso cuando tienes la ambición bien colocada.





¿Qué es tener la ambición ‘bien colocada’?

No conformarte con quedarte estancando profesionalmente, en eso pueden parecerse.





¿Eres tan presumida como la secretaria?

(Risas) Soy presumida, pero tanto no. No me da tiempo ponerme tantos complementos a diario.

Tres años intensos de grabación en ‘Velvet’, ¿qué significa esta serie, líder de audiencia, para ti?

La serie me ha dado un lugar bonito dentro de la televisión. Sé que ‘Velvet’ pasará a la historia y será de las que se recuerden a lo largo de los años. Es atemporal, y eso ayuda. Siempre soñé con hacer cine de los 50 y esto es muy parecido. Bambú es una productora con la que me gusta trabajar y me ensaña cada día.





¿Ha habido enfados o solo amistad?

La serie ha conseguido que me lleve a grandes amigos. Ha sido un gustazo poder hacer ‘Velvet’ con grandes compañeros. Entre todos hemos lanzado un proyecto complejo y bonito. No ha habido enfados, el trabajo ha sido muy fluido.





También tuviste un papel en 'El internado'... ¿Con qué serie te quedas?

No me puedo quedar con ninguna porque todas las series son producto del trabajo anterior. Para mí es una escalera y cada serie un escalón. ‘El internado’ fue la lanzadera de ‘Bandolera’, sin duda.





Ahora, también en ‘El Hormiguero’, ¿cómo surgió esta colaboración?

Yo ya había ido varias veces a que me entrevistaran. Conocía a Juan y a Damián, las hormigas, y un día me llamó Pablo. Nos caímos bien, me encanta 'El Hormiguero' y no dudé en ser partícipe del programa.





Vas a pasártelo bien y tu sección va de cosas que surgen por internet, ¿alguna vez te has visto sumergida en algún entramado o has sido víctima de algún rumor?

Que me haya enterado, no. Pero… quién sabe.

En 'El Hormiguero', ¿vemos a Marta Hazas o una actriz?

Hay más de Marta. Es directo, es improvisado. Eso sí, todos tenemos un alter-ego televisivo y social que es imposible ocultarlo. La actriz tiene una coraza que da la ficción y aquí no hay protección.





Vamos al teatro. ‘¡5 y… acción’ como tu vida misma,es una comedia que levantará el telón del teatro Reina Victoria hasta el 12 de marzo. ¿Cómo es tu personaje sobre las tablas?

Interpreto a Marisol, una chica del tiempo que quiere ser actriz. Pero no está cualificada para ejercer con lo que sueña. Interpreto a “la rubia” inocencia, de la que otros se ríen. Es la ingenua de las comedias de los años cincuenta. Tiene tintes de Katharine Hepburn, Marilyn Monroe o Lauren Bacall. Una referencia como Jennifer Tilly en ‘Balas sobre Broadway’ (interpretaba a una actriz desagradable, muy engreída y con la voz chirriante). Aun con este arquetipo en mente, busco decir las cosas con verdad; aunque sepa que lo que está diciendo el personaje es una tontería muy grande, pero hay que decir las cosas siempre con corazón y convicción, con verdad.





¿Qué tal te llevas con tu personaje?

Bien. Es un regalazo de personaje. Es muy divertido.





Trabajas con tu marido, Javier Veiga, que interpreta a un mediocre aspirante a director de cine ¿cómo se lleva?

Muy bien. Ya hemos hecho una gira juntos. Además, nos conocimos rodando una película. Lo llevamos de manera natural.





Estudiaste periodismo, por qué?

Cuando tienes 17 y tus padres te dicen: aprovecha que tienes buenas notas y estudia una carrera. Siempre quise ser actriz, pero estudié Periodismo en Universidad del País Vasco en el campus de Leioa, a una hora de Santander, por eso de tener un plan ‘B’. Pero teniendo muy claro que al terminar iría a Madrid a estudiar Interpretación. Durante la carrera hice café teatro en Santander y cursos de interpretación en el Palacio de Festivales y cuando terminé entré en Cristina Rota.





Rodaste en México la película ‘Te juro que no fui yo’, ¿te ha abierto el mercado en Latinoamérica?

A través de Netflix, como están allí colgadas las series ‘Velvet’ y ‘Gran Hotel’, parece que están saliendo cosas. Se ha abierto un mercado importante que no entiendo por qué no se ha había hecho antes. Somos muchos los que hablamos español. Igual que hacen los británicos y estadounidenses que se retroalimentan en la ficción. Nosotros tardábamos en hacerlo.





Para cuándo una película en España, ¿tienes ganas de entrar en el mundo del cine?

Tengo ganas de guiones y personajes que me supongan un reto. Si son en televisión, en cine o en teatro, me da igual