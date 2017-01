'La La Land' iguala el récord de 'Titanic' con 14 nominaciones para los Oscar

La la land, de Damien Chazelle, es la película con más candidaturas de la historia de los Oscar, despueés de haber sido seleccionada para 14 categorías. El hito iguala la marca de Eva el desnudo y Titanic, que también lograron 14 nominaciones. A su sombra, dos películas competirán por un trozo de gloria: Moonlight tiene seis candidaturas y Manchester by the sea, cinco.













Actor y actriz

Al Oscar a Mejor actor principal aspiran Casey Affleck, por 'Manchester by the sea'; Andrew Garfield, por 'Hacksaw ridge'; Ryan Gosling, por 'La La Land'; Viggo Mortensen, por 'Captain fantastic'; y Denzel Washington, por 'Fences'. Por su parte, la estatuilla al Mejor actor de reparto podría ser para Mahershala Ali, por 'Moonlight'; Jeff Bridges, por 'Hell or high water'; Lucas Hedges por 'Manchester by the sea'; Dev Patel, por 'Lion'; Michael Shannon, por 'Animales nocturnos'.

El Oscar a la Mejor actriz podría ser para Isabelle Huppert ('Elle'), Ruth Negga ('Loving'), Natalie Portman ('Jackie'), Emma Stone ('La La Land') y Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins'). En el apartado a la Mejor actriz de reparto competirán Viola Davis, por 'Fences'; Naomi Harris, por 'Moonlight'; Nicole Kidman, por 'Lion'; Octavia Spencer, por 'Hidden figures'; y Michelle Williams, por 'Manchester by the sea'.

Las películas nominadas a Mejor película de habla no inglesa son 'Toni Erdmann', de Maren Ade, la gran triunfadora en la pasada edición de los Premios de Cine Europeo; la iraní 'The salesman', de Asghar Farhadi; la danesa 'Land of mine', de Martin Zandvliet; la australiana 'Tanna', de Bentley Dean y Martin Butler; y la sueca 'A man called love', de Hannes Holm, que también competirá en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería.





El cortometraje español 'Timecode'

El cortometraje español 'Timecode', de Juanjo Giménez, ha sido nominado en la 89 edición de los Oscar de Hollywood. A esta categoría también aspiraba 'Graffiti', de Lluís Quilez. En la categoría de Mejor película de habla no inglesa, en cambio, este año no figura ninguna película española y tampoco ninguna cinta en español.

Estos galardones se entregarán el próximo 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.













Rodrigo Prieto, nominado a Oscar a mejor fotografía por "Silence"

El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar en la categoría de mejor fotografía por "Silencio", la película del cineasta Martin Scorsese, anunció la Academia de Hollywood.

Prieto competirá por este galardón frente a Bradford Young ("La llegada"), Linus Sandgren ("La La Land"), Grieg Fraser ("Lion") y James Laxton ("Moonlight").

Se trata de la segunda nominación para el mexicano a lo largo de su trayectoria puesto que ya fue candidato a la estatuilla de la Academia de Hollywood por su trabajo en la cinta "Brokeback Mountain" (2005) de Ang Lee.

Si Prieto lograra el galardón sería el cuarto Óscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el "triplete" obtenido por Emmanuel Lubezki gracias a su labor en "Gravity" (2013), "Birdman" (2014) y "El renacido" (2015).

Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Martin Scorsese ("El lobo de Wall Street", 2013), Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street 2: El dinero nunca duerme", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000).









Lin-Manuel Miranda por la mejor canción con "How Far I'll Go"

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda nominado al Óscar a la mejor canción por el tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Vaiana".

Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas del filme "La La Land", el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls" y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

El músico fue también candidato al premio a la mejor canción por "How Far I'll Go" en la última edición de los Globos de Oro, aunque finalmente el reconocimiento se lo llevó "City of Stars" de la cinta "La La Land".

Miranda pasa por un momento de máxima popularidad en Estados Unidos, especialmente tras el enorme éxito de su musical de Broadway "Hamilton".

De cara al futuro, Miranda actuará en la secuela de "Mary Poppins", participará en la versión con personajes reales de otro clásico de Disney, "La sirenita", y afrontará también la adaptación a la gran pantalla de su musical "In The Heights", entre otros proyectos.









MEJOR PELÍCULA

La La Land

Manchester frente al mar

Moonlight

Comachería

Lion

La llegada

Figuras ocultas

Hasta el último hombre

Fences

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Ryan Gosling, por La La Land

Andrew Garfield, por Hasta el último hombre

Denzel Washington, por Fences

Casey Affleck, por Manchster frente al mar

Viggo Mortensen, por Captain fantastic

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Emma Stone, por La La Land

Ruth Negga, por Loving

Natalie Portman, por Jackie

Isabelle Huppert, por Elle

Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali, por Moonlight

Jeff Bridges, por Comanchería

Dev Patel, por Lion

Michael Shannon, por Animales nocturnos

Lucas Hedges, por Manchester frente al mar

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Viola Davis, por Fences

Michelle Williams, por Manchester frente al mar

Naomie Harris, por Moonlight

Octavia Spencer, por Figuras ocultas

Nicole Kidman, por Lion

MEJOR DIRECCIÓN

Damien Chazelle, por La La Land

Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

Mel Gibson, por Hasta el último hombre

Barry Jenkins, por Moonlight

Denis Vileneuve, por La llegada

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Comanchería

La La Land

Langosta

Manchester frente al mar

20th century women

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana

Zootrópolis

Mi vida como un calabacín

La tortuga roja

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Land of Mine (Dinamarca)

A Man Called Ove (Suecia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Alemania)

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Lion

Moonlight

Jackie

Passengers

La La Land

MEJOR CANCIÓN

Audition, de La La Land

Can't stop the feeling, Trolls

City of stars, de La La Land

The empty chair, de The James Foley Story.

How far I go, Vaiana.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Aliados

Jackie

Florence Foster Jenkins

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

La La Land

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

A Man Called Ove

Star Trek: Más Allá

Suicide Squad

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Arrival

Marea negra

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

La llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One

13 horas: los soldados secretos de Bengasi.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Deepwater Horizon

Doctor Strange

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Ave César

La La Land

Passengers

MEJOR MONTAJE

La llegada

Moonlight

La La Land

Hasta el último hombre

Comanchería

MEJOR FOTOGRAFÍA

La llegada

La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

MEJOR DOCUMENTAL

Fire at sea

I am not your negro

Life animated

OJ: Made in America

13th

MEJOR CORTOMETRAJE

Ennemis Intériurs, de Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, de Timo von Gunten y Giacun Caduff

Silent Nights, de Aske Bang y Kim Magnusson

Sing, de Kristof Deák y Anna Udvardy

Timecode, de Juanjo Giménez

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Extremis, de Dan Kraus

4.1 Miles, de Daphne Matziaraki

Joe's Violin, de Kahane Cooperman y Raphaela Neihausen

Watani: My Homeland, de Marcel Mettelsiefen y Stephen Ellis

The White Helmets, de Orlando Von Einsiedel y Joanna Natasegara

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Blind Vaysha, de Theodore Ushev

Borrowed Time, de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj

Pear, Cider and Cigarettes, de Robert Valley y Cara Speller

Pearl, de Patrick Osborne

Piper, de Alan Barillaro y Marc Sondheimer