Alejandro Olea: “Una exposición de arte en un restaurante es más cercana e íntima”

Kudu’ es una exposición. Un viaje en el que lo que importa es el camino. ‘Kudu’ simboliza belleza. Es una metáfora de lo inalcanzable. Es un nombre de un antílope africano.

Este nombre, para la mayoría desconocido, llegó a la cabeza de Alejandro Olea durante un viaje que hizo a Tanzania en los parque naturales de Ndutu y el Serengeti. Una vez allí, Alejandro sacó su cámara de fotos e inmortalizó a los animales que habitaban por estos parques.

El fotógrafo acostumbra a viajar con un libro en la maleta cuya temática tenga relación con su destino. Esta vez, se llevó el libro de Ernest Hemingway Verdes colinas de África que trata de las vivencias de un cazador cuyo trofeo más codiciado es un kudu, un antílope africano muy codiciado por sus cuernos en forma de lira. Este es el fragmento en el que inspiró la serie fotográfica que puede visitarse en el restaurante madrileño Casa de Fieras: “... Es agradable acechar una presa que deseas muchísimo durante un largo período de tiempo, ser burlado, superado en habilidad por ella, y fracasar al final de cada jornada, pero seguir con el acecho y saber, cada vez que sales, que tarde o temprano tu suerte cambiará y tendrás la oportunidad que estás buscando. Pero no es agradable tener límite de tiempo en el cual has de conseguir tu kudu, o en que puede que no lo consigas o ni siquiera llegues a verlo.”









La muestra recoge 14 fotografías que captan momentos inéditos y difíciles de ver de la fauna de Tanzania. Alejandro Olea se define como un cazador de almas porque sus trofeos son la belleza y la nobleza de la mirada de esos animales. “Para cazar el alma de alguien o de algo creo que hay que conectar con ella, y los ojos son la ventana por la que se escapa. Si consigo que la mirada de un animal penetre en los ojos del espectador a través de una de mis fotografías entonces he capturado su alma”, aclara a Teinteresa el fotógrafo. Una imágenes capturadas en África y llevadas directamente a Casa de Fieras, frente al madrileño Parque del Retiro.





¿Del restaurante madrileño Casa de Fieras a…?

Uffff… No lo sé. Para mí, la experiencia en Casa de Fieras ya ha sido un sueño hecho realidad, haber podido enseñar esa parte de mi obra y haber visto la respuesta tan positiva de la gente ha sido un regalo. Hay que seguir trabajando, crear y profundizar en mi fotografía. No detenerme.





La exposición de Alejandro Olea forma parte de un circuito de arte. ‘Walltic’ se estrena en Madrid como un nuevo concepto que aúna la experiencia gastronómica, el ocio y la cultura. El objetivo es acercar la creación artística al gran público. La obra de arte sale de lugares convencionales como galerías y se expone en restaurantes.





¿Crees que tu exposición se aprecia más en una galería o en restaurante?

Una galería es obviamente el lugar idóneo, pero también me parece que tiene algo de frialdad y asepticismo. Sin embargo, en un espacio como un restaurante la interacción es más directa, más cercana. Y de hecho, el desafío de ‘Walltic’ es precisamente este: acercar el arte, la fotografía, a todo el mundo. Y en este caso, hemos llevado las verdaderas “fieras” de la sabana a la Casa de Fieras.





¿Solo Madrid?

Nuestro objetivo es exportar la experiencia a otras partes de España o de Europa como Suiza o Londres. Si el proyecto es atractivo, si existe la química entre el espacio y la obra cualquier lugar es bueno. Pero ‘Walltic’ sigue en Madrid y en el Restaurante Casa de Fieras, después de ‘Kudu’ vendrá ‘Winter’, de José Ramón Platón.





Volviendo a las fotografías de Alejandro, ¿cuánto tiempo estás frente a un animal para capturar el detalle, el alma?

Medir el tiempo de una fotografía es imposible. Puedes estar dos horas delante de un animal, haber disparado cientos de fotos y, aun así, no haber hecho ni una solo foto buena. Además no siempre puedes permitirte el lujo de estar delante de un animal el tiempo que quieras. Las condiciones de luz o las necesidades del viaje te hacen trabajar a contrarreloj. También depende del animal. Algunos son más activos y te permiten captar distintas escenas, otros por su naturaleza son más pasivos en las horas diurnas y aprovechan para cazar de noche. Por lo general, este es un tipo de fotografía que demanda mucho tiempo y paciencia.





¿Por qué omites el color en tus instantáneas?

Desde el principio supe que esta serie fotográfica tenía que ser en blanco y negro. Me gustaba la idea de aislar al animal del entorno. Desnudar su belleza. Despojarle de elementos que distraigan al espectador, como el color o el paisaje. Es un tipo de fotografía que busca captar el alma. Quiero que el espectador sienta la mirada del león como yo la sentí, Busco esa conexión. Son unas fotografías donde el blanco es protagonista. El blanco rodea la escena y la desprende del espacio y el tiempo. Juego con esa ambigüedad.









¿Qué es para ti la fotografía?

Permíteme que recurra a Hemingway porque hay un pasaje que me ayuda mucho a explicarlo.

“Cazar tiene que ser enfrentar tu vida mientras exista a la de uno u otro animal mientras este exista; al igual que pintar tiene que ser unir tu vida a las telas y colores, y escribir unir tu vida al lápiz o al papel o a la tinta o a cualquier máquina que te ayude a hacerlo, o a cualquier cosa sobre la que quieres escribir, y te sientes como un bobo, y eres un bobo, si lo haces de cualquier otro modo”.





¿Fotógrafo de referencia?

Vengo de la fotografía de prensa, así que mis referentes siempre han sido grandes fotoperiodistas como Sebastiao Salgado, James Nachtwey, William Albert Allard, Alex Webb. Pero para este tipo de fotografía que estoy desarrollando en los últimos años me han influido fotógrafos más estéticos. En ‘Kudu’ creo que se nota la influencia de Richard Avedon y su serie In the American West, toda una sociedad retratada con el único artificio de un fondo de tela blanco. Irving Penn y su serie de calaveras. Hiroshi Sugimoto, en especial, sus fotografías de dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York, cada vez que las veo me cuesta más creer que esos animales estén disecados.