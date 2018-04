La familia de Avicii confirma que el DJ sueco se suicidó

El pasado viernes 20 de abril el DJ y productor Tim Bergling, más conocido como Avicii, fue encontrado muerto en un complejo hotelero Mascate, Omán, mientras se encontraba de vacaciones en este país de Oriente Medio.

Su publicista, Diana Barón, informó de la muerte del artista de 28 años a través de un comunicado en el que pedía que se respetara la "necesidad de privacidad de la familia" y afirmaba que no se harían más declaraciones. En dicho comunicado, sin embargo, no se reveló la causa de la muerte del DJ.

Este jueves la familia de la estrella ha emitido un emotivo comunicado en el que, además de agradecer el apoyo recibido tras su muerte, reconocerían que Bergling se habría suicidado. "Ya no tenía fuerzas para luchar, solo buscaba la paz", afirmaron.



Tim Bergling era "un buscador", un alma artística "frágil" interesado en las cuestiones existenciales, un perfeccionista que trabajaba duro "a un ritmo que le llevó a tener muchísimo estrés", expone su familia.

"No estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos", consta en el comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado "para siempre".





Retirada de los escenarios

Tras anunciar en marzo de 2016 su retirada temporal de los escenarios, el DJ sueco intentó buscar "un equilibrio" en su vida para encontrarse bien y hacer "lo que más quería: música".

En aquel momento señaló en una larga carta a sus seguidores que no cerraba la puerta a volver a los escenarios, aunque no sería en breve, y señalaba: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".

Avicii habría sufrido problemas de salud durante varios años, entre ellos una pancreatitis aguda, "en parte debido al consumo excesivo de alcohol", asegura el medio especializado Variety.





Después de su muerte

La inesperada muerte de Avicii a los 28 años en un complejo hotelero de Mascate ha generado numerosos mensajes de pesar de seguidores y estrellas de la música.

Miles de personas bailaron el pasado sábado al son de su música en la céntrica plaza Sergel y las campanas de la iglesia de su antiguo barrio de Östermalm (Estocolmo) repicaron hace dos días las notas de Wake me up, uno de sus grandes éxitos.