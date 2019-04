Estos son los estrenos de la semana

Título: Andrea Motis, la trompeta silenciosa

Género: Musical

Nacionalidad: España

Director: Ramon Tort

Fecha de Estreno: Viernes, 05 de Abril de 2019

Reparto: Joan Chamorro, Andrea Motis





Sinopsis: ¿Quién es en realidad Andrea Motis? ¿De dónde surge su magia? ¿Qué hace que su música enamore a tanta gente de todo el mundo y tan heterogénea? Está a punto para dar el gran salto, pero… ¿Le interesa la fama o el triunfo? Mientras estamos con ella nos damos cuenta que Andrea no tiene nada que ver con muchos chicos y chicas de su generación: no le interesa el éxito ni la fama sino vivir el presente. De alguna manera mágica, su música encarna estos valores tan poco frecuentes: no tiene prisa para llegar al siguiente compás, cada nota es una finalidad en sí misma. Para ella la música es un lugar agradable donde instalarse y por el que vale la pena vivir.