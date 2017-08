La escritora Chloe Santana defiende que la novela romántica "conmueve y apasiona"

La escritora sevillana Chloe Santana, con una docena de novelas de romance publicadas, ha asegurado en una entrevista de Europa Press que "los lectores son fieles porque la novela romántica conmueve y apasiona".

La autora ha explicado que se animó a escribir comedia y suspense romántico porque son los géneros que más disfruta leyendo, y aunque como lectora no hace distinciones, como escritora le gusta plasmar aquello que sabe que disfrutaría leyendo.

"El romance es un género muy versátil", ha destacado Santana, de 25 años, que considera que este género permite decantarse por una novela histórica, de suspense romántico o un 'chick lit', y a pesar de ser un género con un final feliz asegurado como premisa del género, "los lectores son fieles porque la novela romántica conmueve y apasiona"

La autora descubrió Kindle Direct Publishing (KDP) por Internet: "En aquel momento estaba en la universidad y no me apetecía tratar con editoriales. Me pareció un proyecto interesante con el que iniciarme".

Por ello, decidió subir a KDP su primera obra, 'Atracción letal', una trilogía de suspense romántico que suscitó el interés de varias editoriales, por lo que al final la autora acabó publicando con un pequeño sello, aunque "la experiencia no fue muy buena".





Ventajas de distribución

"Ya he recuperado los derechos y estoy preparando una reedición", ha detallado Santana, que ha ensalzado de la autoedición en Amazon las ventajas en distribución respecto a las editoriales tradicionales.

A su juicio, "con una editorial vas a llegar a las librerías, mientras que Amazon permite una distribución bajo demanda", y beneficios aparte -que dependen a su juicio del alcance de cada escritor--, cree que para alguien que está empezando es muy positivo.

"Tienes el control completo de tu obra y no hay intermediarios que se lleven un tanto por ciento del beneficio. Solo estás tú y Amazon", ha agregado la escritora, que participó en 2015 en el Concurso de Autores Indie de Amazon en 2015, aunque no ganó.

No obstante, un día su padre estaba cenando en un restaurante y al preguntar a la camarera qué libro estaba leyendo entonces, ella le mencionó 'Despierta', de Chloe Santana: "Mi padre se echó a reír y le dijo que aquella era su hija. Cuando me lo contó me emocioné muchísimo. Son la clase de anécdotas que te hacen ilusión, sobre todo cuando estás empezando".

Actualmente, se dedica completamente a la escritura, y trabaja en una nueva comedia romántica por petición de los lectores, con el "aliciente" de que la editorial Suma de Letras ha adquirido los derechos para la publicación en papel de su novela 'No eres mi tipo', un éxito inesperado que está disfrutando al máximo.