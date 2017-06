10 cuentos para educar a los niños en la diversidad LGTBI

1. Mi primer amor

Mi primer amor es una bella y tierna historia de amor y amistad entre dos niños que comparten barrio y colegio. El protagonista de la historia es un niño que ha sido criado por su abuela en una granja en sus primeros años. Allí comparte juegos con otros niños que viven en la cercanía y aprende a vivir en el campo rodeado de naturaleza y animales. Al irse a vivir con la madre, a un bloque de apartamentos, se siente muy solo. Pero esta soledad tendrá remedio cuando conozca a Fran, un chico de su colegio algo más grande que él, y con el que se encariña. La amistad y el amor surgen sin querer, y comparten ratos de juegos y de charla. Será ese primer amor que le marcará toda la vida.





2. Cada familia a su aire

Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas y todas diferentes. El texto nos va dando pistas para adivinar quién es cada quién. De las familias monoparentales hasta las “tribus”, pasando por las familias homoparentales y las familias reconstituidas, ¡nadie se queda fuera! Un álbum tierno y delicado para divertirse y aprender de nuestras diferencias.





3. Las tres Sofías

Sofía es una niña que vive en el Istmo de Tehuantepec. Un día, Sofía observa a su mamá buscando ropas de muchos colores después de meses de guardar luto. Una nueva vida empieza para ellas. La mamá de Sofía decide quitarse el luto y retomar su historia de amor con Sofía Alvarado, su verdadero amor de toda la vida.





4. En busca del atesorado bebé canguro

Dos canguros, Jack y Sam, son una pareja gay y tienen su propio bebe por medio de un óvulo donado y subrogación. Acompañados por canguros, los niños pueden entender fácilmente los métodos relacionados de la concepción de una manera amorosa y natural.





5. El día de la rana roja

Héctor, el príncipe del país diminuto, sufre un hechizo de la Condesa Morgana: sólo encontrará el amor verdadero si consigue besar a una rana roja. Cuando por fin la encuentra y la besa, la rana roja se convierte en un apuesto joven: el príncipe Adrián. Los padres de Héctor deciden encargarse al sastre unos pantalones para su yerno, en lugar del vestido de novia que ya tenían confeccionado para la ocasión. Héctor y Andrés adoptan a la niña huérfana que llevó al reino a la rana roja.





6. La princesa Li

La historia de este cuento nos habla de la princesa Li, una noble de la familia real china, que vive con su padre, el rey Wan Tan, en un hermoso palacio. La princesa Li ama a Beatriz, una chica de una tierra lejana. Su amor es correspondido, y las dos son muy felices, hasta que un día el rey Wan Tan manda llamar a la princesa para decirle que ha llegado el día de casarse con un joven de la corte. Eso sume a Li en una gran tristeza, porque va a ver cómo tiene que ser alejada de su querida Beatriz. No es sólo que su amor sea una persona extranjera, es que además es del mismo sexo. El rey no quiere saber nada de ella, pero una desafortunada circunstancia hará que la situación cambie y la princesa pueda por fin reunirse, con el beneplácito final de su progenitor, con su amada.





7. Rey y Rey

«En la montaña más alta sobre la ciudad» un joven príncipe todavía no se ha casado, como es costumbre en su reino. Su madre, una reina gruñona, insiste en que debe encontrar una princesa para casarse. El príncipe le dice a su madre: «Bien mamá [...] tengo que decirte que nunca me han gustado mucho las princesas.» Su madre hace desfilar una princesa tras otra por el castillo, pero ninguna despierta el interés del príncipe. Tras algún tiempo, llega la princesa Madaleine, escoltada por su hermano, el príncipe Lee, que provoca que el príncipe exclame: «¡Que príncipe más maravilloso!» El príncipe inmediatamente se enamora del otro príncipe y comienzan inmediatamente los preparativos de la boda. La historia acaba con un beso entre los dos reyes.





8. Tres con Tango

Esta es la historia verdadera de Roy y Silo, pingüinos barbijos, que tienen una delicada línea de plumas negras por debajo del pico, como si fuera un collar. Después de algún tiempo, en 1998, Rob Gramzay, el guardadel Zoo del Central Park, descubrió que estos dos pingüinos machos que estaban juntos siempre eran pareja.En el año 2000, Rob Gramzay siempre observaba el comportamiento tierno de Roy y Silo, y decidió darles la oportunidad de crear una familia. Tango, su cría, nació de un huevo de otra pareja de pingüinos, que se llaman Betty y Porkey. Esta pareja acostumbra a incubar sus propios huevos, pero nunca han sido capaces de ocuparse de más de uno al mismo tiempo. Cuando Betty puso dos huevos fértiles, Gramzay colocó el huevo sobrante en el nido vacío que había construido la pareja. Y el nombre elegido para el bebé pingüino significa que &se necesitan dos para bailar un Tango.Si váis al Zoo de Central Park, podréis ver a Tango y sus padres jugando en la casa de los pingüinos, con sus amigos, Nipper, Squawk, Charlie, Wasabi y Piwi. Hay cuarenta y dos pingüinos barbijos en el zoo Central Park, y más de diez millones en el mundo.Pero sólo hay un Tango.Una nueva de forma de enseñar a los niños a comprender la formación de familias diferentes.





9. Julia, la niña que tenía sombra de chico

Julia es una niña que no hace las cosas «como todo el mundo», según le dicen continuamente sus papás: «eres igual que un chico». Hasta que un día descubre que su sombra no es de niña, sino de muchacho, y por ello busca un lugar en donde no tener sombra, y en esa búsqueda encontrará un amigo con el que compartir su tristeza.





10. Las cosas que le gustan a Fran

Las cosas que le gustan a Fran es un cuento en el que Carlota, la niña protagonista, aparentemente, nos habla de su mami y del novio de su mami, Fran. Pero es solo en apariencia porque el relato encierra una sorpresa que se revela justo al final. Fran no es un chico, es Francisca, una chica, así que mami en realidad tiene una novia. Podría parecer entonces que Las cosas que le gustan a Fran es un cuento sobre nuevas familias, pero no. Se trata de un relato lleno de poesía y sentido del humor con el que se muestra cómo los mismos valores, gustos y aficiones que le otorgamos a Fran cuando pensábamos que era un chico, son igualmente válidos cuando pensamos en él como una chica. Tanto a Fran como a Francisca les gusta la tortilla de patatas, bailar, leer libros muy gordos… Un cuento sorprendente y libre de prejuicios.