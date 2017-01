El rap entona la poesía 'más desconocida' de Gloria Fuertes

Los versos más desconocidos de Gloria Fuertes llegan al rap con "Sola en la sala", el primer álbum de Eskarnia, un "recorrido" a través de la vida de Fuertes, con bases de hip hop como telón de fondo, para rendir homenaje a la lírica adulta de la poeta madrileña en el centenario de su nacimiento.

Elena Casanueva, conocida por el nombre artístico de Eskarnia, "invita" a que el público lea la producción poética de Gloria Fuertes (1917-1998) dirigida a adultos y lo hace valiéndose de su primer álbum, "Sola en la sala", un compendio de nueve temas de rap inspirados en la poesía más desconocida de la escritora madrileña.

Las rimas "directas" de Fuertes, la "reivindicación social" que tiene su poesía, hecha "para el pueblo", y el punto de descaro de sus textos le pareció a Casanueva (Santa Cruz de Tenerife, 1986) algo "muy rapero" cuando se sumergió en los versos de la madrileña, según ha explicado a Efe.

"Lo mágico de cuando descubrí su poesía era que vi que coincidíamos en muchas temáticas y me pareció que su literatura era atemporal y universal", explica, y reconoce que esos versos los podía haber escrito ella misma, "hoy en día, pero Fuertes ya lo hacía hace 50 años", añade.

Este primer disco de la rapera afincada en Málaga, en el que han colaborado Las Flores No Lloran y Tiritando, con las bases instrumentales de Liibe, el "hermano chico" de Casanueva, es fruto de una selección previa de los poemas de Fuertes con los que la cantante y actriz se sentía identificada.

Una vez que escogió los versos que más "le atravesaron", incluso aquellos que más le "golpearon el estómago", Casanueva trazó un paralelismo entre sus rimas y las de Fuertes, entre su vida y la de ella, y condensó en forma de rap todo lo que había leído acerca de su figura.

En especial lo hizo en la canción que da nombre al álbum, "Sola en la sala", un tema que para la rapera "no lo ha escrito" ella, sino que "lo ha escrito Gloria Fuertes a través de su puño".

"Estoy triste... y no sé por qué/ he bebido amor,/ y aún tengo sed" y "En las noches claras,/ resuelvo el problema de la soledad./ Invito a la luna y con mi sombra somos tres" son las rimas que inspiraron a la cantante para este single, en el que la propia Fuertes pone voz a su poesía gracias a los "platos del DJ".

No todas las canciones del disco hacen alusión "directa" a los veros de la poeta madrileña que en 2017 hubiera cumplido 100 años, pero la temática de los temas "sí coinciden" con los poemas que Casanueva había escogido para dar vida a "Sola en la sala".

Las letras sociales y comprometidas que unen a Fuertes y a la rapera cuentan, además, con el saxofón de Daniel Hidalgo, un hilo conductor durante todo el álbum para que la música "siga la misma línea" y que le da "ternura y un toque acústico a los instrumentales", explica la artista.

"Sola en la sala", ópera prima de Casanueva a pesar de iniciarse en el mundo del rap a partir de 1999, surge a raíz y se desarrolla en paralelo al espectáculo "No se nace al nacer", protagonizado por la cantante y también actriz, un "monólogo concierto" que se estrenó en el teatro Cánovas de Málaga en el que se proyectaban, recitaban o rapeaban los poemas de Fuertes.

Con motivo del centenario del nacimiento de la poeta del barrio de Lavapiés, Casanueva dice que le gustaría retomar ese "show" multidisciplinar, aunque reconoce que es "complicado" moverlo.

"Este año nos gustaría hacer el espectáculo", admite, y se lamenta de que la poesía adulta de Fuertes haya quedado eclipsada por su amplia y famosa producción infantil.

"Se ha quedado como la poeta de los niños, la poeta infantil. Para mí sus poemas infantiles tenían mucha carga y mucho doble sentido, pero su poesía para adultos creo que hay mucha gente que la desconoce totalmente y yo les invito a que la lean", concluye Casanueva.