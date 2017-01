Un año sin el 'Duque Blanco': David Bowie no deja de brillar

Un ojo azul y otro grisáceo. Mirada perdida. Rasgos andróginos. Ropajes estrafalarios. Icono de su tiempo y alquimista cultural. Un símbolo potente y discordante. Cinco álbumes considerados perfectos: Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust & the Spiders from Mars, Low, Heroes y Scary Monsters (and Super Creeps). Un hombre que supo mirar a la muerte a los ojos. Un tipo que inventó el glam. Relanzó la electrónica, el pop y el garaje. Supo capturar el jazz para llevarlo a la ultratumba en Blackstar, un disco capaz de desgarrar, de llegar al alma.

Se cumple un año desde que el mundo de la música perdió a una de sus figuras más representativas. David Bowie falleció el 10 de enero del 2016 con 69 años a causa de un cáncer de hígado.

Su último lanzamiento,Blackstar, fue una especie de testamento meditado del artista. Según el recién estrenado documental David Bowie:The Last five years, el disco ya estaba terminado en el momento que Bowie se enteró de su cáncer terminal.

En los meses que sólo él sabía que iba a fallecer lanzó el vídeoclip Lazarus, donde el icono musical lanza mensajes de ultratumba. “Mira aquí arriba, estoy en el cielo”, una premonición de un futuro cercano.

El director del vídeo, Johan Renck asegura que la temática, en el que se ve a un Bowie pálido, con los ojos cubiertos con vendajes, tumbado en una cama de hospital, no versa sobre su dolencia, como se ha especulado. "Para mí, debía versar sobre el aspecto bíblico, el hombre que volvería a renacer, y no tiene nada que ver con su enfermedad", afirma el director, que revela que el concepto del vídeo inspirado en Lázaro -a quien Jesucristo devolvió a la vida- se le ocurrió antes de conocer el diagnóstico de Bowie.





Convertir la enfermedad en arte

Bowie utilizó un estilo musical para el deleite de sus seguidores, sin perder el sentido del espectáculo. Aun conociendo su enfermedad, supo convertirla en una gala de talento.

Impresionante fue su música, su estilo, su amor por el arte y la voluntad de control que tuvo de su obra, de su vida, de su imagen, hasta el final. Su muerte fue un acontecimiento que pilló por sorpresa al mundo entero, menos a él y sus más allegados. El artista fue portada de los principales diarios del mundo. Madonna, Bruce Springteen y Arcade Fire fueron algunos de los artistas que interpretaron canciones de Bowie en sus conciertos. El acontecimiento de su muerte provocó que en Spotify aumentara un 2.800 % de descargas de sus canciones.

Bowie se nos fue dos días después de su cumpleaños. Elegante. Puro. Silencioso. Derrumbó los muros de los prejuicios y dio una imagen de libertad que marcó a toda una sociedad, a una generación.

El ‘Duque Blanco’ dejó una carrera camaleónica con temas brillantes, con canciones inéditas para el deleite de nuestros días.

Life on Mars

Balada de 1971, perteneciente al disco ‘Hunky Dory’. Cuenta la historia de una chica incomprendida con unos padres malvados. Unos progenitores que se evaden y escapan de sus problemas yendo al cine y dejando a su hija sola.





Ziggy Stardust

El tema pertenece a un disco crucial de Bowie: ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’, editado en 1972. Llegó a ser disco de platino y Gran Bretaña y de oro en Estados Unidos y, a pesar de no haber alcanzado el tope de las listas de ventas, logró una marcar a muchos artistas del momento. La canción pasó a ser un icono de la correcta aplicación de la teatralidad dentro del mundo del rock.





Let´s Dance

Pertenece al álbum ‘Let´s Dance’ del 83. La canción homónima del álbum se convirtió en uno de los más grandiosos sencillos con éxito, llegando al número 1 en el Reino Unido, en los EE.UU. y varios otros países.

Heroes

Perteneciente al álbum del mismo nombre ‘Heroes’ es uno de los primeros temas claramente "comerciales" de Bowie. Editado en 1977.

Esta canción, escrita junto a Brian Eno, comenzó siendo instrumental. Sólo al final de la sesión de grabación Bowie le añadió la letra, que trata de dos amantes a ambos lados del Muro de Berlín.





Starman

Pertenece también al legendario disco conceptual ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’, considerado por los críticos como una obra maestra.

El tema cuenta la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra y toma el cuerpo de una persona para darle esperanza a la humanidad. Se convirtió en el primer gran éxito de un álbum muy celebrado no sólo por la crítica, sino también por el público.





Fame

La canción es un sencillo del género funk y rock que vio la luz el 25 de julio de 1975, bajo la etiqueta RCA Records y como parte de su álbum ‘Young Americans’. Con este disco Bowie tomaba una nueva dirección musical, reemplazando por completo su etapa glam rock y explorando el sonido soul de Filadelfia.

En el momento de la grabación, Bowie se encontraba en Nueva York, donde conoció al ex-Beatle John Lennon. Ambos comenzaron a tocar juntos y un día fueron a grabar a los Electric Lady Studios. Allí, el productor y guitarrista Carlos Alomar había creado para Bowie un riff destinado a una reinterpretación de "Footstompin", de The Flairs.

Bowie pensó que era un "desperdicio" usar esos acordes en la canción de otro artista. Mientras improvisaba con Lennon en el estudio de grabación, el ex-Beatle empezó a cantar "aim" ("apunta") sobre el riff, que Bowie convirtió en "Fame", para luego escribir el resto de la letra.





Ashes to Ashes

Pertenece al disco "Scary Monsters (and Super Creeps)", de 1980. En este disco, Bowie decidió que era hora de ponerse al día con Tom. El músico salía de un largo periodo de drogadicción. "Sabemos que el mayor Tom es un drogón / Colgado de lo alto del cielo / Llegando a su punto más bajo".





Lazarus

El tema fue lanzado el 17 de diciembre de 2015 como descarga digital a modo de avance promocional de su vigésimo quinto álbum de estudio, Blackstar de 2016.

Un disco que ha plasmado la inquietud de una muerte inminente. Bowie llevó una atmosfera orquestada a su obra teatral, Lazarus. En el tema y en su videoclip retoma el primer personaje cinematográfico de Bowie, aquel extraterrestre varado en la tierra y finalmente alienado por nuestra glotonería mediática, y encara el aislamiento, la demencia, el exceso, la inmortalidad, asuntos centrales de su obra. Fue el último tema del icono musical.