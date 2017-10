El Thyssen, un museo "del hoy y del mañana", festeja sus 25 años

El museo Thyssen-Bornemisza ha reunido hoy en su sede del Palacio de Villahermosa a muchos de los que hicieron posible que se instalara en España hace 25 años y a quienes siguen trabajando por la continuidad de una gran pinacoteca "de hoy y de mañana" cuyo devenir habría hecho "muy feliz" al barón Thyssen.

La viuda del barón Thyssen, Carmen Cervera, ha señalado en un acto que ha presidido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en presencia de cerca de 300 invitados, que su marido estaría "muy feliz" de ver en lo que se ha convertido en este cuarto de siglo el museo que fue posible gracias a su colección de arte.

"Han pasado en este tiempo 19 millones de personas por estas salas", ha subrayado la baronesa, vicepresidenta del patronato del museo, que ha agradecido sus "esfuerzos" de entonces a Don Juan Carlos y Doña Sofía y a Luis Gómez de Acebo, a quien ha recordado muy emocionada.

Sáenz de Santamaría ha apuntado que se han cumplido 25 años de "una historia que nace del gusto personal, con la premisa del respeto y la lealtad", "con capacidad y voluntad de acuerdo" hacia lo que el primer barón Thyssen pretendía cuando inició su colección, que no fuera solo para la visión de un hombre.

El compromiso de la Corona con el proyecto; el "ímpetu" de la baronesa; el palacio de Villahermosa y el arquitecto de su remodelación, Rafael Moneo, y la labor de los duques de Badajoz -la infanta Pilar de Borbón y su marido, Luis Gómez de Acebo- hicieron posible, finalmente, la adquisición de la colección, ha detallado la vicepresidenta.

"Venir al museo Thyssen es hacer un viaje. No ha sido sencillo. Ha requerido mucho trabajo y dedicación. Si el Prado es un espejo en busca de otro espejo, como decía Alberti, lo ha encontrado. Que el nombre del Thyssen Bornemisza sea sinónimo del mejor arte y de la mejor cultura", ha deseado.

Dos de los hijos del barón, Francesca y Borja, y una de sus nietas, Eleonora, han estado presentes y han recibido una de las placas conmemorativas.

Al recibirla, la archiduquesa Francesca von Habsburg-Lothringen, ha agradecido en nombre de sus hermanos e hijos el homenaje que le rendían a su padre en nombre de sus hermanos e hijos y ha subrayado que "las futuras generaciones" tienen la responsabilidad de continuar custodiando su legado y el museo.

En su intervención, Javier Solana, ministro de Cultura entre 1982 y 1988, ha recordado que "muchos de los que lo hicieron posible" ya no están y ha mencionado, además de al barón, a Luis Gómez Acebo, los ministros Jorge Semprún y Jordi Solé Tura y Rodrigo Uría.

Solana ha querido remontarse al origen, en el año 86, de lo que fue finalmente la adquisición de la colección: "Estuvimos hablando sobre la posible compra de La Marquesa de Santa Cruz y Heini me dijo que no era lo que más le interesaba pero ella también me dijo que tenía algo que me iba a interesar más".

Ahí comenzaron, ha desvelado, las negociaciones sobre la posible compra por el Estado español de la colección del barón.

"Fueron muchas horas de conversaciones pero enseguida supimos que íbamos a llegar a un acuerdo y ahí fue importante -le ha dicho a la baronesa- tu personalidad".

"Algo que fue definitivo fue tener este lugar, este palacio, que se arreglara y estuviera disponible. Era una oferta -se ha reído- irrechazable y aquí estamos. Gracias a todos este museo es un gran museo de hoy y de mañana".

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, han entregado unas placas conmemorativas a los hijos del barón, a Tomás Llorens, Miguel Satrústegui, la baronesa Thyssen y la infanta Pilar de Borbón, que a al recogerla ha señalado que la recibía en nombre de su marido.

Al acto han asistido algunos de los exministros de Cultura que han tenido relación con el museo a lo largo de estos 25 años como Carmen Alborch, Esperanza Aguirre, Carmen Calvo o César Antonio Molina, así como los exministros Ángel Acebes y José María Michavila y el nobel Mario Vargas Llosa.

Durante este año, el museo nacional ha conmemorado el aniversario con actos y exposiciones como la de Picasso y Toulousse-Lautrec, y una comisariada por la propia baronesa Thyssen en la que, a través de una selección de imágenes, varias de ellas de la Agencia Efe, se resumen los 25 años de historia de esta institución.