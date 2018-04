Sotheby's exhibe unas doscientas obras de más de 1.200 años de arte islámico

La casa de subastas británica Sotheby's exhibirá más de doscientas obras de arte islámico que repasarán la historia de este estilo a lo largo de más de 1.200 años.

Dentro de la semana de arte del Medio Oriente impulsada por Sotheby's, la firma organizará, a partir de hoy, varias exposiciones y pujas para poder mostrar estas creaciones y que, aquellos que lo deseen, se puedan hacer con ellas.

Mosaicos, azulejos y pinturas son algunas de las piezas más representativas de estas exposiciones, que tendrán lugar en una galería situada en New Bond Street, en el centro de la capital londinense.

En concreto, la iniciativa estará compuesta por cuatro exhibiciones y tres subastas.

La primera muestra "Rugs and Carpets" versará sobre tapetes y alfombras; la segunda, "20th Century Art / Middle East", estará centrada en el arte islámico contemporáneo; la tercera, "The Orientalist Sale", en obras de los siglos XIX y XX, y la última, bajo el título "Arts of the Islamic World", recorrerá más de 1.200 años de historia del Islam.

Las piezas de estas tres últimas exhibiciones se pondrá a la venta en formato de subasta, según informó hoy Sotheby's en una nota de prensa.

La puja "The Orientalist Sale", que se celebrará el 24 de abril, ofrecerá 60 lotes de piezas correspondientes al arte de África, el Imperio Otomano, Egipto y Arabia.

Esta se enmarcará dentro de una colección conjunta nombrada "Orientalist & Middle Eastern Week" en la que también habrá obras de artistas contemporáneos.

La subasta "Arts of the Islamic World" tendrá lugar el 25 de abril y en ella se pondrán a la venta más de 200 obras de arte islámico que se repartieron por el mundo durante un período superior a 1.200 años.