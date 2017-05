Retrospectiva fotográfica del guatemalteco González Palma en Valladolid

El fotógrafo guatemalteco Luis González Palma descubre su "mundo onírico", sus "fantasmas" y "obsesiones", en una retrospectiva de su extensa obra en la que se evidencia la evolución del artista, que se podrá ver en la Sala de Exposiciones de San Benito de Valladolid hasta el 18 de junio.

La muestra "Constelaciones de lo intangible" expresa la reflexión sobre la condición humana que realiza González Palma en su trabajo, además de la "intimidad, el poder, el miedo a la muerte, la incertidumbre, el vacío o las ausencias", en definitiva, lo que considera "sus obsesiones".

El artista latinoamericano ha reconocido hoy, durante la presentación de la exposición, que "aunque el arte es una forma de sanar, el trabajo de un artista es fracasar mejor, ya que toda obra es un pequeño fracaso", que ha plasmado a través de diferentes formatos "para dar nombre" a sus fantasmas.

Dichos formatos mezclan películas ortocromáticas y láminas de oro o plata, inyección de tinta y betún de judea, impresión digital sobre papel de acuarela, en una búsqueda constante por conseguir que su obra pueda "contemplarse emocionalmente", que "provoque un sentimiento".

A través de las 45 fotografías que incluye la muestra, se puede observar la evolución de la obra de González Palma, que se divide en tres etapas claramente diferenciadas: una primera, en la que refleja la diversidad cultural y étnica de su país y su historia; otra intimista, y una última en la que ha experimentado con la abstracción.

Las más numerosas corresponden a su etapa más personal e introspectiva y llegan al espectador en forma de metáfora emocional, con la que plasma su mundo onírico. Son imágenes ancladas en espacios irreales y fantásticos con ciertos ecos surrealistas y un marcado aspecto teatral.

González Palma es uno de los fotógrafos "más reconocidos" de Latinoamérica, tal y como ha advertido la concejala de Cultura, Ana Redondo, y ahora su obra llega a Valladolid, en una exposición "necesaria", por cuanto representa este artista en el plano internacional.

Desde sus primeras exposiciones en Centroamérica, Estados Unidos y Europa, hasta la actualidad, su obra ha sido determinante para entender la fotografía latinoamericana y, entre las más importantes destacan las realizada en The Art Institute of Chicago, The Australian Centre for Photography, el Palacio de Bellas Artes de México o The Royal Festival Hall en Londres.