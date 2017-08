Objetivo Mordzinski, una muestra del rostro de la literatura hispanoamericana

La muestra fotográfica "Objetivo Mordzinski", del argentino Daniel Mordzinski, que se expone en Costa Rica desde este fin de semana, reúne los rostros de la literatura hispanoamericana y se adentra más allá de sus letras.

Se trata de una exposición antológica que reúne 39 años de la carrera Mordzinski, desde su primera fotografía de Jorge Luis Borges, así como otras de Camilo José Cela, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, hasta los más recientes y de escritores emergentes en la región.

"Con mi primera foto nació una historia de amor hacia la fotografía y la literatura, estos retratos no sé si tienen más de foto o de letras, pero yo diría que tiene mucho de ambos y quiero creer que de esa historia de amor nació esta manera de contar, de narrar, de proponer, de sugerir y de invitar a la lectura también", afirmó Mordzinski en entrevista con Efe.

Según el artista, cada foto es una manera de contar un relato a "golpe de diafragma, obturación, de sales de plata", que busca resaltar el trabajo de estos escritores, dejarlos en la memoria e ir más allá de sus letras.

"Objetivo Mordzinski: un viaje de la literatura hispanoamericana" estará expuesta en el Museo Calderón Guardia, ubicado en San José, hasta el 15 de septiembre e incluye más de 200 fotografías de los rostros más importantes de la literatura en español.

Entre algunas fotografías que se pueden encontrar entre los pasillos del museo destacan la de Alicia Giménez, una filóloga y escritora española, conocida por sus novelas policíacas; Álvaro Mutis, novelista y poeta colombiano; Ernesto Sabato, escritor, ensayista y pintor argentino; Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo; y Mario Benedetti, escritor, poeta y dramaturgo uruguayo.

"Me siento particularmente a gusto en esa selección, llegué a la fotografía por amor a las historias, me gustaba de chico que me contaran historias y cuando hago una exposición me gusta sugerir una, busco una línea narrativa que tiene que ver con la propia obra, pero también con lo que el espacio me sugiere", reveló el fotógrafo.

Mordzinski, conocido como el "fotógrafo de los escritores", afirmó que a medida que pasan los años se vuelve más "atrevido y juguetón". "He acuñado esa fórmula, siempre con el mismo respeto, toda fotografía y los universos literarios de los escritores retratados, tienen mucho de ellos y también tienen algo de mí".

En sus fotografías se pueden observar no solamente los retratos, o esa captura de momentos y sentimientos de cada autor en su entorno, sino que en algunos casos incorpora a terceras personas, siempre dándole un espacio exclusivo al escritor.

"Otro de los objetivos de esta exposición es invitar a la lectura, desmitificar esa cosa que a veces nos separa con los escritores, darles un rostro, mostrar que son igualmente humanos que zapateros o veterinarios, que tienen humor como cualquiera de nosotros y que realmente no hay ninguna frontera ni distancia que nos impida para ir a sus libros y sus propias vidas", aseveró el argentino.

En los días que estará en Costa Rica, Mordzinski aprovechará para retratar a algunos escritores del país, de los cuales prefirió no dar detalles.

Además, sobre los escritores centroamericanos destacó que "tienen grandes voces literarias" y que entre más unidos estén será "mejor para la literatura".

La muestra de Daniel Mordzinski es organizada por Acción Cultural Española y el Centro Cultural de España, en conjunto con la Embajada de España en Costa Rica y el Museo Calderón Guardia.

Luego de su recorrido por Latinoamérica, la obra pasará de San José a Portugal. "Objetivo Mordzinski" ya fue exhibida en Nicaragua, Puerto Rico, Argentina y El Salvador.