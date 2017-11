El alma de Miró planea en la exposición de "Jardín circunflexo" de Xavier, en Barcelona

El alma de Miró planea en la exposición de las obras de la serie "Jardín circunflexo", que el artista francés Xavier, sobrino nieto de Picasso, muestra en la Fundación Llorenç Artigas de Gallifa y en la galería Joan Gaspar de Barcelona.

"Jardín circunflexo" está formada por 120 pinturas al óleo y 50 cerámicas de gran formato, fruto de cuatro años de trabajo en el mismo taller de la familia Artigas en el que Miró elaboró sus cerámicas.

Da la bienvenida a un pequeño jardín de esculturas de cerámica una fuente formada por un cuerpo vertical parecido a las esculturas mironianas y atravesado por un pez que ha hecho para la ocasión Joan Artigas, hijo de Llorenç y, como su padre, colaborador de Miró.

En la presentación de la exposición en Gallifa, Xavier ha comentado que continuamente ha trabajado en series, en grabado, en litografías y en cerámica: "Siempre me he nutrido del uso de nuevos materiales y de buscar nuevos interlocutores para lo que he visitado numerosos talleres de artistas".

Para Xavier, "el arte siempre ha sido un debate con el arte pasado".

Ha recordado el artista francés que al comenzar en el mundo del arte, cuando apenas tenía seis años, y haber trabajado mucho, "lo más complicado es sorprenderte a ti mismo, primera condición para poder sorprender al público", máxime cuando "desde los inicios las reglas del juego son las mismas, se trata del mismo terreno, un cuadro es un cuadro".

En el mismo taller y el mismo horno en el que Miró trabajó codo con codo con Artigas, Xavier ha encontrado "un nuevo interlocutor" y ha respirado su influencia: "He podido trabajar con los mismos materiales que Miró y el encuentro con Joanet (Artigas) ha sido muy importante, porque por primera vez en mucho tiempo he estado con un ascendiente y no con descendientes".

Para Xavier, es relevante "entrar en el taller sin saber qué te vas a encontrar" y en ese proceso casi inductivo, "de las cerámicas han derivado pinturas, y por eso el proceso ha llevado cuatro años".

Reconoce Xavier la huella de Miró en su obra cerámica, desde la fuente "El pescador y su amigo el pescado", todo un homenaje al pintor de las "Constelaciones" y "La Masía".

Y recuerda casi inconscientemente el ejemplo de su tío abuelo Pablo Picasso, al que visitaba de muy joven en el taller del sur de Francia: "Si te enfrentas a Velázquez cara a cara acabas hablando con él y entras en conexión", algo parecido a lo que le ha pasado en estas cerámicas con el espíritu de Miró.

Una puerta cerámica da la bienvenida al visitante que entra en un jardín de esculturas en el que hay pequeños retratos femeninos, en el que una figura infantil se balancea en un columpio u otras figuras sostienen calaveras, en un recorrido que finaliza en "La puerta del infierno".

En el interior de la Fundación Llorenç Artigas se muestra la obra pictórica, entre la que destaca un tríptico monumental, así como pequeñas esculturas que tampoco esconden esa afinidad por Miró, como en diversos huevos cerámicos, en los platos o en los jarrones.

Junto al poso dejado por artistas como Picasso, Miró o Juan Gris, Xavier deja su impronta con un lenguaje simbólico muy particular: pájaros característicos, cíclopes, calaveras, que conviven con estrellas y constelaciones.

La doble exposición en la galería Joan Gaspar y en Gallifa se completa con una tercera retrospectiva en el Museo Picasso, "El taller compartido", que explora el vínculo que, a través del grabado, une a cuatro artistas de una misma familia: Picasso, J. Fín, Vilató y Xavier, que hicieron del estampado una parte fundamental de su obra y se transmitieron mutuamente el gusto por las distintas técnicas y por el tiempo que estas requieren.