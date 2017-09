La sopa Campbell's y el retrato pop de Marilyn, en la exposición Warhol

La célebre lata de sopa Campbell's y los retratos pop de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy o Liz Taylor han aterrizado hoy en Caixafórum en la exposición "Warhol. El arte mecánico", que recorre la trayectoria del artista norteamericano a través de 350 piezas.

La exposición propone un completo y poliédrico recorrido que permite seguir el desarrollo creativo de Warhol, desde sus inicios como incipiente diseñador gráfico comercial en Nueva York, en los años 50, hasta su muerte en 1987, convertido ya en un "icono universal más allá del arte, al igual que sucedió con Picasso", ha remarcado hoy el comisario de la muestra, José Lebrero.

Según Lebrero, la muestra subraya varios aspectos de su obra, como "la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de proceso a su polifacética obra seriada, los fuertes vínculos entre biografía personal y producción artística que la atraviesan y, por supuesto, su originalidad y talento para combinar de modo transversal y cíclico diferentes técnicas, medios y repertorios iconográficos".

La muestra cuenta con la colaboración del Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MOMA de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París y la Tate de Londres, e incluye pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones audiovisuales, libros de artista, películas, portadas de discos, carteles, revistas, objetos y material fotográfico y sonoro.

Las 350 piezas expuestas evocan el mundo 'underground' surgido en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York, cuando Warhol fundó su legendario estudio The Silver Factory.

Patrick Moore, director del Museo Warhol de Pittsburgh, ciudad natal del artista, ha subrayado hoy en la conferencia de prensa que la exposición habla del proceso de creación de la obra de Warhol y que están representadas todas sus etapas.

Se pueden contemplar desde sus primeros dibujos en los años 50, pasando por muchas de sus creaciones más icónicas como "Before and After" (1961), "Three Coke Bottles" (1962), "Brillo Soap Pads Box" (1964-1968), "Gold Marilyn" (1962), "Liz" (1963) o "Mao" (1973, "Cow Wallpaper (Papel pintado con vacas)" (1966), hasta el autorretrato de gran formato de 1986, que da la bienvenida a los visitantes.

También se incluyen algunas de las más emblemáticas instalaciones de Warhol, como el espacio que acoge las "Silver Clouds", realizadas en un material reflectante experimental, fabricado especialmente para el programa espacial de la NASA y que evocan la ligereza de los cielos y la ingravidez del espacio exterior.

Otra de las instalaciones recreadas es "Exploding Plastic Inevitable", el extravagante espectáculo que incluía actuaciones con The Velvet Underground and Nico y que resultó una auténtica explosión conceptual de sonido y movimiento, que, según Lebrero, se anticipa a los actuales grandes conciertos.

La exposición se completa con un espacio de documentación, procedente de la colección del canadiense Paul Maréchal, que incluye multitud de colaboraciones de Warhol para portadas de discos, carteles, anuncios, libros o televisión.

En el tramo final se pueden ver una serie de retratos fotográficos del artista realizados por otros artistas como Dennis Hopper, Philippe Halsman, Duane Michals, Robert Mappelthorpe, Steve Schapiro, Stephen Shore, David Gahr, Santi Visalli, Peggy Jarrell Kaplan o Alberto Schommer, que presenta al artista envuelto en una bandera estadounidense y con un pincel dando los últimos retoques a una de las barras rojas de la enseña.

La exposición se podrá ver en Barcelona hasta el 31 de diciembre y posteriormente visitará Caixafórum Madrid y el Museo Picasso de Málaga, colaborador de la exposición.

En opinión de Lebrero, Warhol puede ser considerado un "artista empresario, lo que hoy sería un emprendedor", mientras que para Patrick Moore el artista de Pittsburgh es un ejemplo de "la historia de una familia inmigrante centroeuropea que llega a EEUU y como artista retrata el glamour, la tragedia, el consumo, pero también la complejidad de la sociedad norteamericana".