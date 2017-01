"Una y no más", la última cita con lo mejor de Joaquín Reyes en La Latina

Lo mejor de los monólogos de Joaquín Reyes llega el próximo lunes al teatro madrileño La Latina con "Una y no más", un espectáculo "irrepetible" con el que el cómico dice adiós a sus textos más emblemáticos, los que le han convertido en uno de los humoristas españoles de mayor éxito.

El actor, cómico y dibujante ha declarado a EFE que "Una y no más" es un "homenaje" a esos monólogos que le han hecho feliz y la "última oportunidad" de ver una miscelánea de sus mejores textos escritos e interpretados en los más de diez años de carrera como humorista. "He decidido jubilarlos y me daba pena no hacer de eso un evento", dice.

Producido por Globomedia, el espectáculo contará con tres únicas funciones, entre el 23 y el 25 de enero, que no volverán a repetirse "jamás", según ha informado el Teatro La Latina.

En "Una y no más", Reyes (Albacete, 1974), conocido también por su participación en programas como "Muchachada Nui" y "La hora chanante", hablará, desde su original punto de vista, de temas cotidianos como la infancia, su paso por el colegio, las relaciones sentimentales o la convivencia en el matrimonio.

"Es mi casa ahora", dice sobre La Latina, el espacio que también acoge el espectáculo "Viejóvenes", en el que comparte escenario con otro humorista, Ernesto Sevilla y que le ha llevado ya a recorrer 45 ciudades españolas. "Es el teatro que más me gusta; es muy especial y me siento muy a gusto allí", añade.

Además de estrenar la tercera temporada de "Viejóvenes" con nuevos "sketches", Reyes tiene en mente escribir nuevos monólogos en los que pretende, dice, "seguir combinando el monólogo con otras cosas, con música, con vídeo, como forma de romper ese formato tan rígido".

El humorista ha declarado también que estaría encantado de volver a "El intermedio", programa que abandonó para dedicarse a "Feis tu feis", el espacio de "autoentrevistas" que estrenó el pasado año en Cuatro. "No terminó de funcionar como esperaba", aunque fue un programa por el que le apetecía apostar, concluye.