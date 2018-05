Los musicales "Chicas malas" y "Bob Esponja" lideran la carrera por los Tony

Dos musicales, "Chicas malas" y "Bob Esponja", lideran con 12 nominaciones la carrera por los Tony, los premios que reconocen las mejores producciones teatrales de Estados Unidos y que este año homenajearán a Bruce Springsteen y John Leguizamo.

La organización del certamen anunció hoy las nominaciones de los galardones, que se entregarán el 10 de junio en el Radio City Music Hall, y que, como cada año, impulsarán la taquilla de las obras más distinguidas y pueden suponer el punto y final a aquellas que no fueron bendecidas por los académicos.

Lidera la lista de nominaciones, con doce, "Mean Girls" ("Chicas malas"), una adaptación de la película de comedia adolescente que se estrenó en 2004, y que supone la primera incursión en Broadway de la comediante estadounidense Tina Fey, responsable del guion y que podría convertirse en una de las triunfadoras de la noche.

Empatada con doce nominaciones, se encuentra el musical "SpongeBob SquarePants" ("Bob Esponja"), la primera aventura en Broadway de Nickelodeon, el canal de televisión infantil responsable de la serie de dibujos animados en la que se basa la obra.

Ambas obras competirán por uno de los galardones más codiciados, el de mejor musical, una categoría en la que se enfrentarán a "The Band's Visit", que pese a ser aclamada por la crítica no consigue agotar entradas, y "Frozen", la adaptación de la película de Disney que no ha logrado ninguna nominación para su reparto.

Bruce Springsteen tendrá que hacer hueco en su vitrina para un nuevo premio, y es que el cantante de 68 años, que tiene un Oscar y 20 Grammy, recibirá un Tony honorífico por su musical "Springsteen on Broadway", una obra que repasa su trayectoria y que seguirá en taquilla hasta el 15 de diciembre.

"Springsteen on Broadway" ha sido un éxito de crítica y taquilla y, según The New York Times, ya ha recaudado 55 millones de dólares -el precio medio de una entrada es de 508 dólares, muy alto incluso para una obra de Broadway-.

También se homenajeará la trayectoria del actor estadounidense, aunque nacido en Colombia, John Leguizamo, que esta temporada estrenó su cuarto monólogo en Broadway, "Latin History for Morons", que logró una nominación a mejor obra dramática.

En esa categoría también compiten "The Children", "Farinelli and the King", "Junk" y "Harry Potter and the Cursed Child", la obra no musical con mayor presupuesto (68,5 millones de dólares) en la historia de Broadway.

Denzel Washington aspira al Premio Tony de mejor protagonista de una obra dramática por su participación en "The Iceman Cometh", y junto a él fueron nominados Mark Rylance ("Farinelli and The King"), Jamie Parker ("Harry Potter and the Cursed Child"), Tom Hollander ("Travesties") y Andrew Garfield ("Angels in America").

Por su parte, Glenda Jackson aspira al premio de mejor protagonista en una obra dramática por su participación en "Three Tall Women", categoría en la que compiten también la actriz cómica Amy Schumer por su papel en "Meteor Shower", Lauren Ridloff ("Children of Lesser God") y Condola Rashad ("Saint Joan").

En cuanto a protagonistas masculinos de un musical, los aspirantes son Tony Shalhoub ("The Band's Visit"), Ethan Slater ("Bob Esponja"), Joshua Henry ("Rodgers & Hammerstein's Carousel") y Harry Hadden-Paton ("My Fair Lady").

Hay seis aspirantes al premio Tony por la mejor actuación femenina en un papel de protagonista en un musical, entre ellas Lauren Ambrose ("My Fair Lady"), Hailey Kilgore ("Once on This Island") y Rhonda LaChanze ("The Donna Summer Musical").

Completan la lista de aspirantes Katrina Lenk ("The Band's Visit"), Taylor Louderman ("Chicas malas") y Jessie Mueller ("Rodgers & Hammerstein's Carousel").

La lista de nominados fue elaborada por un jurado de 43 expertos, y a partir de hoy será el turno de los 841 votantes que tendrán cinco semanas para ver todas las obras en competición y votar (por primera vez, exclusivamente a través de voto electrónico) antes del 8 de junio.

Durante el mes de mayo, los votantes serán bombardeados con obsequios por parte de los productores de cada obra, mientras los actores iniciarán su habitual gira por eventos benéficos para acaparar los focos hasta que la votación acabe.